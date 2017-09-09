Российскому рэперу Басте запретили въезд в Украину 3 9.09.2017, 11:06

После аннексии Крыма российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) выступал на полуострове.

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому рэперу Василию Вакуленко (Басте) въезд в Украину, об этом говорится в ответе СБУ на запрос интернет-издания "Апостроф".

"Согласно ст. 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ сроком на три года", – сообщили в ведомстве.

Рэпер находится в базе данных центра "Миротворец" из-за неоднократного незаконного пересечения государственной границы Украины и отрицания российской агрессии.

Отмечается, что он гастролировал в оккупированном Россией Крыму.

Несмотря на это, артист выступил 17 июня с концертом в Киеве.

18 июня 2017 года рэпер планировал провести концерт в Одессе, но мероприятие отменили. При этом тогда СБУ сообщала, что не запрещала въезд исполнителю.

26 июля в СБУ сообщили в ответ на запрос нардепа от "Народного фронта" Антона Геращенко, что неоднократно информировали Государственную пограничную службу Украины о возможном нарушении артистом правил пересечения государственной границы Украины, правил въезда на временно оккупированную территорию Украины, и выезда с нее. Документ есть в распоряжении "Апострофа".

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, а также въезд отдельным артистам за их "действия, противоречащие интересам Украины".