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В чем магия долгостроя «Динамо»?

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  • 9.09.2017, 11:17
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Через месяц исполняется 5 лет, как в центре Минска идет большая пыльная стройка — реконструкция стадиона «Динамо».

Чиновники меняли подрядчиков, как перчатки. За дело брались венгры — им отказали. Немцам заплатили за проект — но стройка показалась слишком дорогой. Объектом интересовалась компания "Трайпл" Юрия Чижа... Сроки переносились чуть ли не каждый месяц. Доходило даже до 2019 года, пишет   "Еврорадио".   В чем магия "Динамо"? Неужели на то, чтобы построить годный стадион, действительно нужно пять лет?   Здесь только малое количество от всех стадионов, построенных в мире с 2012 года. Как их корректно сравнить между собой? Давайте подсчитаем, сколько "стоит" одно зрительское место на каждом из стадионов. А заодно — с какой скоростью на трибунах появлялись бы места, если распределить их поровну на каждый день стройки.   Для "Динамо" (при бюджете в $130 млн, вместительности в 20 тысяч зрителей и условии, что стадион сдадут в декабре 2017-го) эти показатели будут равны $6500 за одно место и 11 мест/день. Забегая вперед, не самый худший результат по цене, особенно если смотреть на восток. Но по темпам строительства — провал.   Ранее была озвучена информация, что стоимость реконструкции стадиона "Динамо" составляет 200 миллионов долларов.

"Альянц Ривьера" в Ницце: 2 года и 2 месяца
35 000 зрителей, 6877 евро за место, 44 места/день
"Казань-Арена" (Россия): 3 года
45 000 зрителей, 10000 долларов за место, 41 место/день
"Амазония" (Бразилия): 3 года
42 000 зрителей, 4642 долларов за место, 39 мест/день
"Гроупама-Арена" (Венгрия): 1 год и 3 месяца
23 700 зрителей, 1818 евро за место, 48 мест/день
"Конья" (Турция): 2 года
42 000 зрителей, 1023 долларов за место, 57 мест в день
"Матмют Атлантик" (Франция): 2 года
42 000 зрителей, 3989 евро за место, 57 мест в день
"Кампеон-дель-Сигла" (Уругвай): 2 года 4 месяца
40 000 зрителей, 1095 долларов за место, 42 места/день
Стадион ФК "Краснодар" (Россия): 3 года 5 месяцев
34 000 зрителей, 9411 долларов за место, 26 мест/день
"Ванда Метрополитана" (Испания) 6 лет
67 000 зрителей, 3582 евро за место, 30 мест в день

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