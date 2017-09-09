Ольга Барабанщикова оказалась в эпицентре урагана «Ирма»: Отделались легко 9.09.2017, 12:00

Ольга Барабанщикова

Фото: ctv.by

Спортсменка и певица прилетела на остров Гаити 4 дня назад.

А спустя два дня узнала о надвигающемся стихийном бедствии. Как призналась спортсменка, она ни разу не попадала в такие ситуации, пишет kp.by.

- Совсем застращали меня этим ураганом. Ситуация такова, что сегодня все равно не улетим, а завтра уже и не нужно будет, - писала в своем аккаунте в Инстаграм певица за день до нашествия «Ирмы». - Думаю, переживем! …Тут приготовления ведутся полным ходом: окна забиваются фанерой, магазины (даже внутри отеля) «пакуются» и съезжают. Если завтра не выйду на связь, значит, у нас тут дела не очень. Спаси и сохрани, а больше ничего и не остается. Но мы на позитиве, чего и всем рядом находившимся желаю.

Ураган «Ирма», который получил 5-ю - максимальную - категорию опасности (скорость ветра достигает 285 км/час) пощадил район Пунта-Кана, где отдыхает Ольга.

- Нас пронесло... Отделались очень малой кровью. Спасибо большое всем, кто писал и переживал. Ночь прошла в ожидании чего-то страшного: иногда казалось, что вот-вот выбьет окна и двери, но все целы (здания тоже) и живы. Чего не скажешь об остальных местах, где это чудовище уже побывало. «Оно» движется на Флориду через Пуэрто-Рико. Пожалуйста, уезжайте, прячьтесь, что угодно, но не оставайтесь на его пути. Все наши молитвы и мысли с вами, - написала Ольга Барабанщикова в своем Инстаграме.

Известно, что 7 и утром 8 сентября авиасообщение с Доминиканской Республикой было закрыто.

- Но если все будет хорошо, сегодня (8 сентября. - Ред.) улетим домой, - рассказала Ольга. - Паника у туристов и местных жителей прошла. Нам повезло!

Сейчас ураган «Ирма» направляется во Флориду. США ждет прихода бури в субботу. В американском штате в магазинах уже пустые полки, а на заправках нет бензина.

По оценкам синоптиков, ураган «Ирма» стал крупнейшим стихийным бедствием в регионе за все время наблюдений. Жертвами уже стали 13 человек на островах в Карибском бассейне. Ураган вызвал повышение уровня моря на пять метров, а в прибрежной зоне высота волн достигала 12 метров. Менее, чем за сутки, выпала трехмесячная норма осадков.

На островах Сен-Мартен и Бурбуда разрушено более 90 процентов инфраструктуры. По словам председателя местного совета Дэниэля Гиббса, «уничтожено почти 95 процентов домов». По оценке премьер-министра Антигуа и БарбудыГастона Брауна, почти половина населения государства – 1800 человек – остались без крова.

В четверг тропический шторм обрушился на Пуэрто-Рико. По словам губернатора Рикардо Росселло, в результате удара стихии из строя выведено 74 процента всех электросетей, без электричества остались более миллиона человек.