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Евгений Ковыршин признан лучшим игроком матча с «Торпедо»

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  • 9.09.2017, 12:13
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Такой выбор сделали болельщики минского «Динамо».

Нападающий минского "Динамо" и сборной Беларуси Евгений Ковыршин признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (1:2).   В напряженном, драматичном матче все динамовцы проявили максимальную самоотдачу, но именно нападающего, забросившего единственную шайбу "зубров", болельщики выбрали лучшим. За Ковыршина проголосовало 36,03% участников опроса.   Второе место занял Юнас Энрот (20,55%), а третьим стал, как обычно после поражений, не игравший вратарь Михаил Карнаухов (16,55%), — информирует официальный сайт "Динамо".


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