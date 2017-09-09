Евгений Ковыршин признан лучшим игроком матча с «Торпедо» 1 9.09.2017, 12:13

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Такой выбор сделали болельщики минского «Динамо».

Нападающий минского "Динамо" и сборной Беларуси Евгений Ковыршин признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (1:2). В напряженном, драматичном матче все динамовцы проявили максимальную самоотдачу, но именно нападающего, забросившего единственную шайбу "зубров", болельщики выбрали лучшим. За Ковыршина проголосовало 36,03% участников опроса. Второе место занял Юнас Энрот (20,55%), а третьим стал, как обычно после поражений, не игравший вратарь Михаил Карнаухов (16,55%), — информирует официальный сайт "Динамо".