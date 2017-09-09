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Шендерович: Лентяи-кураторы не обновляют методички уже много лет

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  • 9.09.2017, 12:18
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Виктор Шендерович

Российский писатель Виктор Шендерович рассказал, что в Кремле наконец вспомнили о нем.

Об этом Шендерович написал в своем Facebook.

"Видимо, последние несколько эфиров на "Эхе" и "Дожде" были и впрямь неплохими: меня вернули в кремлевский список рассылки мерзостей. Сегодня на книжной ярмарке на ВВЦ, во время встречи с читателями, микрофоном овладел сладкоголосый юноша. Количество сиропа в этом голосе ясно предвещало мерзость. И точно: гляжу, второй рядышком стоит и все это снимает для отчета. Наконец первый аккуратно схамил мне (точнехонько по методичке сурковских еще времен, которую его лентяи-кураторы не обновляют уже много лет), удостоверился у второго, что дубль есть, и они двинулись в сторону кремлевской кассы", – рассказал он.

Писатель отметил, что провокаторы работали "без божества" и вдохновения.

"А раньше-то, бывало, – ух! Толпой приходили на выступления, транспаранты похабные в зале поднимали, предметы затейливые кидали на сцену, звонили с угрозами, смски писали… Но то ли вся смета кириенковская ушла на покупку сарделек для Навального и поджог латынинской машины, то ли просто среда заела... в общем, совсем убогих прислали каких-то. Но спасибо хоть, что вспомнили обо мне. Буду стараться", – пообещал Шендерович.


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