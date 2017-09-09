Пересядут ли белорусы с иномарок на Geely? 15 9.09.2017, 12:21

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Таланты управленцев от Минпрома белорусы прекрасно знают.

Скоро в стране произойдет радостное событие – новый завод по сборке китайских автомобилей Geely будет введен в эксплуатацию в течение сентября.

И хотелось бы верить, что у этого предприятия будет все хорошо: автомобиль получится качественным, а белорусы в едином порыве пересядут с подержанных иномарок на новенькие автомобили белорусской сборки.

Одновременно есть одно большое «но», которое сводит на нет все возможные плюсы этого проекта, пишет «Солидарность».

Дело в том, что вместе с новым автомобильным заводом в Беларуси появится еще одно государственное предприятие. Основным владельцем завода является именно белорусское государство, которому принадлежит более 67,5% акций новой компании (в лице ОАО «БелАЗ», а также белорусско-китайского совместного предприятия «Союзавтотехнологии»). То есть, все ключевые решения на новом предприятии будут принимать белорусские чиновники. И это беспокоит больше всего.

Дело в том, что таланты управленцев от Минпрома белорусы прекрасно знают по примерам бедствующих гигантов – МАЗа, МТЗ, да и того же БелАЗа. Конечно, на новом предприятии будут новые станки, передовые технологии и обученные китайские консультанты – но даже это не является гарантией успеха, особенно в реалиях нашей бюрократической системы.

Важно обратить внимание и на другой момент – в последние годы в постсоветских странах происходит сокращение государственного сектора экономики. По мнению МВФ, это один из способов оздоровить экономику и вывести ее из кризиса. Масштабная приватизация госпредприятий намечается в Украине, так как они являются одним из главных источников коррупции. О приватизации государственных корпораций после выборов заговорили даже в России!

В Беларуси же мы наблюдаем совершенно иной процесс – вместо того, чтобы избавляться от старых убыточных госпредприятий, в стране появляется новое – которое, с большой долей вероятности, рано или поздно превратится в тяжелый камень на шее белорусской экономики.