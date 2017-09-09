Жительница Барановичей разрисовала стены своего дома сказочными героями 5 9.09.2017, 12:34

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Фото: intex-press.by

Украшать свой дом рисунками 32-летняя Наталья Станкевич начала год назад.

По специальности Наталья Станкевич швея, художественного образования у нее нет.

– В детстве мне нравилось рисовать различных героев из мультфильмов, а с появлением детей у меня возникла идея украсить свой дом рисунками, – рассказала Intex-press Наталья.

Первый рисунок появился на стенах гаража, так как женщине не нравился вид серых скучных блоков. Родным Натальи понравились рисунки, и муж предложил ей разрисовать весь дом.

– Я приобрела обычную белую краску для стен, а чтобы получить нужные цвета, приобрела колеры, – рассказала Intex-press Наталья.

Фото: intex-press.by

Женщина начала разрисовывать дом с торца, постепенно продвигаясь к фасаду. Кроме дома и гаража, женщина разрисовала еще летний домик и забор.

Фото: intex-press.by

– Мне не жалко стен дома. Моим детям нравится, муж не против, а друзья не раз просили меня нарисовать что-то на их домах. К тому же недавно на стенах дома появились трещины, и рисунки отлично их скрывают, – рассказала Наталья. – Пока я не знаю, что в будущем будет с рисунками, возможно, потом мы их просто закрасим.

Фото: intex-press.by

Фото: intex-press.by