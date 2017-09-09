Украина передала в Совбез ООН обновленный проект резолюции о миротворцах 9.09.2017, 12:37

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В ближайшие дни Петр Порошенко поедет в Нью-Йорк.

На днях Украина по поручению президента Петра Порошенко передала в Совет Безопасности ООН обновленный проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе, сообщил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев в программе "Подробности" на телеканала "Интер".

"Действительно, резолюцию украинская сторона передала еще в 2016 году партнерам по Совету Безопасности. К сожалению, в то время она не вызвала ответной реакции от партнеров, поскольку Российская Федерация заняла негативистскую позицию. Конечно, по поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам в Совете Безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать. Очень хорошо, что на сегодня Украина является членом Совета Безопасности ООН", – отметил он.

По словам Елисеева, очень важно, что в ближайшие дни Порошенко поедет в Нью-Йорк, где примет участие как в заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций, так и в саммите Совета Безопасности ООН.

Зимой 2015 года Украина начала консультации по вопросу ввода миротворческой миссии ООН на Донбасс в Организации Объединенных Наций.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях".

Представитель Киева в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко отвергла эту идею, пояснив, что линия соприкосновения не является украинской границей, поэтому там не может быть миротворческих сил.

В тот же день Россия внесла соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что в российском проекте "нет никакого миротворчества".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что миротворческую миссию ООН нужно согласовывать со всеми сторонами конфликта на Донбассе, в том числе и с "ДНР" и "ЛНР".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев не приемлет переговоров с боевиками "ДНР" и "ЛНР" о вводе миротворческой миссии.

20 сентября президент Украины Петр Порошенко представит свое видение миротворческой миссии на Донбассе во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.