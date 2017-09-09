10 Youtube-каналов для занятий спортом дома 9.09.2017, 12:49

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Если за работой и домашними хлопотами вы не успеваете посещать спортзал – занимайтесь дома.

Спорт с каждым годом набирает все большей популярности, поскольку это помогает обрести не только хорошее самочувствие, но и фигуру мечты.

Если за работой и домашними хлопотами вы не успеваете посещать спортзал – занимайтесь дома. Чтобы помочь вам, «Новое время» собрало 10 Youtube-каналов, где опытные тренеры по фитнесу, стретчингу, йоге и танцам делятся простыми и эффективными упражнениями. Следуйте советам и у вас все получится!

Mytrainerbob

Автором данного канала является популярный американец Боб Харпер, тренер программы The Biggest Loser и автор книг о стройности. В своих роликах Харпер делится не только упражнениями, но и раскрывает секреты эффективного похудения.

BeFiT

Этот канал будет полезен тем, кто любит разнообразие в спорте. Здесь можно найти сборники по разным тренерам и дисциплинам. Кроме фитнеса и йоги, можете уделить время на уроки боди балет, направленных на формирование сильных и гибких ног, грациозной осанки и красивой талии.

Blogilates

Для любителей пилатеса есть отличный канал, который ведет сертифицированный тренер Кэсси Хо. Еще одно преимущество странички - разбивка на плейлисты, где собраны упражнения исключительно для рук, ног, пресса и для новичков.

TaraStiles

Канал американки Тары Стайлз отлично подходит для домашней практики йоги как новичкам, так и профессионалам. Девушка имеет богатый опыт в преподавании, поэтому каждый, кто хочет попробовать себя в йоге, добро пожаловать на канал.

Superherofitnesstv

Если вы любите танцы - этот канал для вас. Спортсменка и танцовщица покажет, как держать себя в форме и сбросить лишний вес с помощью активных ритмичных упражнений. А если добавить любимую музыку, то такие занятия также непременно поднимут настроение.

Tone It Up

Известные американские фитнес-блогеры Карена Даун и Катрина Ходжсон делятся упражнениями для идеальной фигуры. Канал очень удобен, ведь все видео структурированы по комплексам для рук, ног, пресса, ягодиц и даже есть советы по питанию.

Bowflex

Эксперты канала предлагают особые комплексы упражнений для тех, у кого мало свободного времени. Короткие, но насыщенные тренировки направлены на сжигание лишних килограммов и формирование красивого рельефа.

XHIT Daily

На своем канале опытный тренер Ребекка Луис предлагает различные комплексы упражнений, среди которых как авторские, так и популярные среди звезд шоу-бизнеса. Девушка предлагает повторить любимые упражнения Милы Кунис, Бейонсе, Дженнифер Лоуренс, Натали Портман и других.

BodyRock

Данный канал идеально подходит тем, кто хочет быстро избавиться от лишнего жира. Здесь собрано множество упражнений для интервальная тренировка высокой интенсивности, которые заставят изрядно попотеть и, при соблюдении правильного питания, получить красивую фигуру в короткие сроки.

Amanda Russell

Опытный фитнес-тренер предлагает не только короткие комплексы упражнений, но и делится советами о правильном питании и секретами быстрого похудения. Здесь собрана вя информация, которая поможет привести себя в форму к пляжному сезону.