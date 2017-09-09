Роман Безсмертный о задержании Гриба: Это диагноз 5 9.09.2017, 13:20

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Cитуация с исчезновением украинского активиста может закончиться серьезными последствиями для Беларуси.

В информационном плане ситуация с задержанием российскими правоохранителями украинца Павла Гриба достигла такого уровня, что ею должны заниматься главы государств, сказал бывший посол Украины в Минске Роман Безсмертный в интервью "Радіо Свободі".

"Нужен немедленно телефонный разговор между двумя президентами – ситуация с исчезновением этого молодого человека может закончиться очень серьезными последствиями, в том числе между Украиной и Беларусью. Демонстрация суеты говорит, что они не знают, как объяснить свои поступки, что они якобы не контролируют ситуацию на части государства. А это значит, что они (спецслужбы Республики Беларусь) являются участниками этого процесса, они вместе со спецслужбами России осуществляли эту операцию по похищению человека. Они стали соучастниками нарушения международных правовых документов по правам граждан, права на передвижение. Это очень серьезные вещи", – отметил он.

Безсмертный добавил, что нужно привлечь к переговорам об освобождении Гриба российского и украинского омбудсменов, а также Международный комитет Красного Креста.

"В данном случае на первом месте стоит жизнь! Но мы имеем дело с государством, которое опустилось до того, что похищает людей! Это диагноз. Это вещь, которая должна стать предметом позиции, заявления Украины в ООН, в ОБСЕ. Надо кричать – мы дошли до того, что граждан Украины соседнее государство похищает!" – подчеркнул он.

По словам Безсмертного, уместно ставить вопрос о разрыве дипотношений с Россией.

"На сегодня есть более десятка людей, которые по непонятным причинам заключены в тюрьму из-за сфабрикованных решений России. Похищение этого молодого человека уже подтверждено как факт", – сказал дипломат.

В конце августа Игорь Гриб заявил, что 24 августа его 19-летнего сына, поехавшего в Гомель на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.

Прокуратура Черниговской области открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" по факту исчезновения Гриба.

Власти Беларуси подтвердили, что молодой человек въехал на территорию страны 24 августа.

2 сентября глава СБУ Василий Грицак предположил, что Гриб-младший находится в руках ФСБ.

7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ России в Краснодарском крае о содержании Гриба в Краснодаре. Он пребывает в российском СИЗО по обвинению в терроризме. В МИД Украины заявили, что к нему не пускают украинских консулов.

8 сентября адвокат Андрей Сабинин не смог попасть к Грибу. В СИЗО требовали разрешение следователя, а связаться с ним было невозможно, отметила сестра задержанного Ольга Гриб.

8 сентября Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с недопуском консулов и адвоката к Павлу Грибу.