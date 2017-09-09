Как Россия теряла миллиардеров после Крыма и падения цен на нефть 2 9.09.2017, 13:43

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РФ вместе с бизнесменами уже покинули около $37 млрд.

За три года после аннексии Крыма Россией из страны за рубеж уехало как минимум четыре миллиардера с совокупным состоянием $37 млрд (более 2 трлн рублей), показал анализ данных списка Forbes Русской службой Би-би-си.

В ближайшее время их может стать больше. Американским бизнесменом вскоре может стать Михаил Прохоров, писали "Ведомости".

Бывший владелец "Норникеля" и медиахолдинга РБК, чье состояние Forbes оценивает почти в $9 млрд, постепенно распродает свои российские активы и покупает американские - в том числе из-за политического давления со стороны Кремля, утверждало издание.

Исход богатейших

Его примеру ранее последовал Юрий Мильнер, который в 2012 году вышел из совета директоров основанной им Mail.ru Group, чтобы сосредоточиться на инвестициях в зарубежных IT-гигантов вроде Xiaomi и Facebook.

В марте 2014 года Forbes еще указывал Москву в качестве места жительства Мильнера. По состоянию на 2017-й это уже Лос-Альтос - город в округе Санта-Клара, штат Калифорния.

Сменили прописку и основатели Альфа-банка Михаил Фридман и Алексей Кузьмичев, а также Дмитрий Рыболовлев, избавившийся от последних российских активов в 2014-м.

Пользуясь аналогичной методикой, Русская служба Би-би-си посчитала, что Россию таким образом вместе с бизнесменами покинули около $37 млрд, что составляет 9% от общего состояния российских миллиардеров (эти и нижеуказанные цифры - из последней версии ежегодного списка Forbes, вышедшей в марте нынешнего года).

Всего в других странах живут россияне-миллиардеры, чье богатство оценивается в $56 млрд, при том что в самой России проживают обладатели состояний еще на $331 млрд. Таким образом, за три года доля состояния "мигрантов" из списка Forbes выросла с 5% до 14%.

Среди них - житель Женевы Геннадий Тимченко ($15,3 млрд), попавший в санкционный список западных стран после аннексии Крыма за свою дружбу с президентом России Владимиром Путиным.

Тимченко, имеющий двойное гражданство России и Финляндии, переехал в Швейцарию в начале 2000-х ради налоговых льгот. В мае 2014 года после санкций он заявил, что переводит свой бизнес и банковские счета в Россию, чтобы платить местные налоги.

Если смотреть на список российских миллиардеров поименно, то окажется, что большинство из них после санкций и падения цен на нефть покинуло этот список не по причине переезда, а из-за того, что перестали относиться к этой категории. Иными словами, их состояние упало ниже отметки в $1 млрд.

Константин Григоришин за минувшие три года одновременно лишился статуса миллиардера и стал гражданином Украины, где находились его основные активы.

Кто может уехать следующим?

Люди из "золотой сотни" Forbes имеют достаточно возможностей для покупки яхт, акций, недвижимости и прочих активов за рубежом.

Десять миллиардеров особенно преуспели в географической диверсификации своих активов - они вошли в список российской версии журнала с говорящим названием "Им не страшна национализация".

Помимо вышеупомянутых имен, в него попали создатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг, сооснователи Альфа-банка Герман Хан и Петр Авен, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, а также основной акционер холдинга "Металлоинвест" Алишер Усманов.

Каждый из них владеет ценными бумагами, счетами в банках и прочим имуществом за границей на миллиарды долларов, сообщало издание.

Вполне возможно, что кто-то из них переедет вслед за нажитым имуществом, когда для этого будут причины. Пока же список богатейших людей с российским паспортом по городам мира выглядит так.