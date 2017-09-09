В небо над Минском поднялись десятки воздушных шаров 9.09.2017, 13:30

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Сегодня прошли первые полеты международного кубка по воздухоплавательному спорту Minsk 950th Anniversary Balloon Cup.

Тепловые аэростаты стартовали из разных точек, пролетели над центром Минска и приземлились в районе Цнянского водохранилища, сообщает БелТА.

Международный кубок по воздухоплаванию Minsk 950th Anniversary Balloon Cup проводится под эгидой Международной федерации авиационного спорта. Это мероприятие второй категории. В соревновании участвуют представители семи стран. Среди участников - россиянин Иван Меняйло, который в феврале этого года вместе с Федором Конюховым установил мировой рекорд по самому длительному полету на тепловом аэростате (55 часов).

Турнир завершится в воскресенье, полеты состоятся только при благоприятных погодных условиях.