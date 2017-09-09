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Олег Караневский вернулся к работе в «Слуцке»

  • 9.09.2017, 13:57
Олег Караневский
Фото: Алесь Достанко

Задержанный накануне спортивный функционер Олег Караневский 9 сентября вернулся к исполнению обязанностей директора «Слуцка».  

Об этом сообщает by.tribuna.com.

 Функционера задержали 5 сентября по подозрению в получении взятки в размере 1,4 тыс долларов.   Об этом сообщал Константин Шалькевич, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси.

Олег Караневский родился в деревне Басино, что под Новогрудком. В Слуцк приехал в 1996 году. Этот город — родина супруги. Здесь он устроился тренером в Дом культуры на сахарном комбинате. Спустя время в городе была организована футбольная команда — он считается одним из её основателей. От второй лиги чемпионата области (1998 год) команда доросла до высшей лиги.


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