Олег Караневский вернулся к работе в «Слуцке» 9.09.2017, 13:57

Олег Караневский

Фото: Алесь Достанко

Задержанный накануне спортивный функционер Олег Караневский 9 сентября вернулся к исполнению обязанностей директора «Слуцка».

Об этом сообщает by.tribuna.com.

Функционера задержали 5 сентября по подозрению в получении взятки в размере 1,4 тыс долларов. Об этом сообщал Константин Шалькевич, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси.

Олег Караневский родился в деревне Басино, что под Новогрудком. В Слуцк приехал в 1996 году. Этот город — родина супруги. Здесь он устроился тренером в Дом культуры на сахарном комбинате. Спустя время в городе была организована футбольная команда — он считается одним из её основателей. От второй лиги чемпионата области (1998 год) команда доросла до высшей лиги.