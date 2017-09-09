Появился сервис бесплатного перевода на белорусский язык для бизнеса 9.09.2017, 14:20

Белорусским компаниям предлагается использовать белорусский язык для продвижения своей продукции.

Общественное движение "Дзея" запустило сервис бесплатного перевода на белорусский язык для представителей отечественного и зарубежного бизнеса. На сайте nabyvaj.by деловые люди могут оставлять свои заявки с материалами, которые необходимо перевести на белорусский язык, сообщает Радио Свобода.

Кроме этого, на сайте можно ознакомиться с примерами того, как производители товаров и поставщики услуг уже используют белорусский язык для продвижения своей продукции. В этом списке, в частности, Жабинковский сахарный завод, Глубокский молочно-консервный комбинат, компания "Винокурня Нарочь" и другие.

Движение планирует рассылать отечественным и зарубежным компаниям персональные письма с предложением воспользоваться этой бесплатной услугой. Письма будут подписаны партнерами проекта — Ассоциацией европейского бизнеса, Республиканской конфедерацией предпринимательства, общественным объединением "Общество белорусского языка имени Франциска Скорины", Белорусским обществом защиты прав потребителей.