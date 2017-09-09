В понедельник в Брестской области будет до +29 9.09.2017, 14:26

В Беларусь вернулось лето.

Выходные 9-10 сентября тоже будут теплыми, преимущественно без осадков и с небольшим туманом по утрам.

Начиная с субботы погода на Брестчине будет формироваться областью повышенного атмосферного давления и поступлением более теплых и неустойчивых воздушных масс с Балканского полуострова, сообщила «Брестской газете» начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская.

В субботу 9 сентября без осадков. Ночью ожидается +8..+12 °С, днем — +20…+25 °С.

В воскресенье 10 сентября ночью и утром в отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди, преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха ночью — +11..+16 °С, днем будет +22..+27 °С.

В понедельник 11 сентября в отдельных районах по северо-западу области возможны кратковременные дожди. Ночью будет +13..+18 °С, днем воздух прогреется до +22..+27 °С, местами до +29 °С.