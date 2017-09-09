Как растет и крепнет наша дружба с Таджикистаном 9.09.2017, 14:30

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Что прячется за официозными поздравлениями правителей.

9 сентября Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости.

«За годы суверенитета Таджикистан достиг значительных результатов в национальном строительстве, социальном и экономическом развитии, упрочнении своих позиций на мировой арене», — говорится в поздравлении, которое цитирует «Солидарность».

Правитель убежден, что «обоюдная нацеленность на углубление дружественных и доверительных белорусско-таджикских отношений будет и впредь крепнуть, обогащая двусторонний диалог новыми примерами плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества».

О том, как на деле выглядят результаты плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества, говорят данные официальной статистики:

Положительная динамика, безусловно, радует. Чего не скажешь об итоговых цифрах. На 20 миллионов долларов мы, к примеру, торгуем с Зимбабве, Бенином, Исландией и рядом других стран, с которыми нас не связывают столь прочные дружественные связи, как с братским Таджикистаном.