«Зачем было работать 30-40 лет, если пенсия, словно ты всю жизнь тунеядила?» 31 9.09.2017, 14:42

10,599

ФОТО: BYMEDIA

Белорусы возмущены мизерными пенсиями.

Вот такое письмо пришло в редакцию «Брестской газеты»:

- В одном из последних номеров вашей газеты был опубликован материал о состоянии пенсионного фонда. Здесь же названа, как бы в шутку, главная причина проблем экономики. Это, как оказывается, долгожительство пенсионеров. Во как! Денег не хватает, потому что пенсионеры долго живут! Это при нашей-то микроскопической пенсии (в т. ч. и у тех, кто отработал в реальном секторе экономики по 30 — 40 лет, получая зарплату выше средней) и при нашей едва ли не самой короткой в Европе продолжительности жизни!

В действительности главная причина неэффективной экономики совсем в другом. Она, мягко выражаясь, в депрофессионализме и дефиците элементарной совести главным образом в управленческих структурах. Эффективность любой сферы деятельности зависит прежде всего от эффективного управления. Если этого нет, не поможет ни-че-го!

Есть, безусловно, множество конкретных причин, но все они производные от этих главных. Ситуация с ростом удельного веса пенсионеров была не только вполне прогнозируемой, но и неизбежной по причине того, что многие молодые не стремятся рожать, а стремятся уехать, не видя для себя здесь достойной перспективы. Жизнь наших трудовых пенсионеров от сферы реальной экономики еще одно тому весомое подтверждение. У нас, у отработавших практически двойной трудовой стаж, размер пенсии мало отличается от размера тех, у кого минимальный трудовой стаж.

Теперь у многих встает вполне резонный вопрос: зачем было работать на государство 30 — 40 лет, если пенсия такая, словно ты всю жизнь тунеядила. А порядок исчисления пенсии по принципу гос не гос — издевка над здравым смыслом. Мы все работали на государственных предприятиях, получая зарплату за свою работу, которая определяла и сложность, и квалифицированность, и ответственность. В соответствии с ней и должна начисляться пенсия с учетом стажа.

А сегодняшний принцип называется «свой-чужой», и никаких других объяснений здесь не может быть. Эти порядки и законы написаны «под себя». С какой радости «цена» госслужащего резко выросла с выходом на пенсию?! Об отдаче и заслугах можно судить, когда человек работает, а не тогда, когда ушел на заслуженный отдых и вдруг его оценили. Абсурд.

И о долголетии пенсионеров. Все очень просто. Нужно жить на такие средства, как живут пенсионеры. Питаться картошечкой, капусточкой, морковочкой и т. д., ходить пешочком в любую погоду, т. к. поездка в общественном транспорте для пенсионера — роскошь. Лечиться самыми дешевыми препаратами и т. п. И долголетие практически обеспечено. «Чарка и шкварка» — и все! И больше никаких потребностей и никаких возможностей!

Лучший способ разложить людей — это их раздел на «особо важных» и всех прочих при тотальной несправедливости.

Кондратенко Г.И., Брест