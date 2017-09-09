Что может взбодрить лучше чем кофе 3 9.09.2017, 14:56

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Миллионы людей полагаются на кофе, чтобы стать бодрее, энергичнее или начать лучше соображать.

Но всего 30 секунд энергичных упражнений делают это в 2 раза эффективнее!

Издание The Daily Beast опубликовало опыт писателя Григория Ференштейна, который в свое время обнаружил, что упражнения дают ему вдвое больше энергии, чем кофе.

По его словам, ключ к успеху в том, чтобы ускорить ритм сердца на 70 процентов. Эту цифру можно высчитать, узнав свою частоту сердечных сокращений в состоянии покоя.

Ференштейн провел эксперимент, в ходе которого он в одном случае выполнил несколько физических упражнений, а в другом — выпил порцию кофе, содержащую 250 мг кофеина (для справки: одна порция Starbucks Grande Cafe Americano содержит 225 мг кофеина).

С помощью специального сайта, который измеряет когнитивные функции, он установил, что его когнитивные функции улучшились после тренировки на 12 процентов, тогда как кофеин поднял их лишь на 6.

Единственным параметром, в котором кофеин проявил себя лучше, чем упражнения, стала краткосрочна память — она улучшилась на 26 процентов по сравнению с 16 процентами после физической нагрузки.

Примерно к такому же выгоды в прошлом году пришли исследователи из Университета Южной Каролины. Они обнаружили, что короткие сессии на беговой дорожке заставляет мозг работать быстрее и эффективнее.