Уже в октябре «коммуналка» для двушки будет стоить больше 50 рублей 9.09.2017, 15:28

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Плата за коммунальные услуги повысится в сентябре.

Это после индексации тарифов, которые субсидируются государством. Пока индексация прошла в Минске, а также в Витебской и Гродненской областях, передает Еврорадио.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли говорят, что это уже вторая индексация за год:

"Каждый тариф после предыдущей индексации 1 марта теперь вырос еще на 8%".

В эти 8% входит и прежний рост тарифов на газ и теплоснабжение. После январского подорожания собственники жилья покрывали 64,8% платы за жилищно-коммунальные услуги.

Теперь техническое обслуживание жилого дома будет стоить 0,1084 рубля за один квадратный метр общей площади жилья (ранее — 0,1004). Тариф на водоснабжение — 0,5748 рубля за кубический метр (ранее — 0,5322), на канализацию — 0,3838 рубля (ранее — 0,3554). Техническое обслуживание лифта для одного жителя будет стоить 1,28 рубля (ранее — 1,19 рубля).

Еще раньше дорожают отопление (16,9 рублей за гигакалорию).

Смотрим в жировку: на сколько подорожала коммуналка с начала года на примере двухкомнатной минской квартиры?

В декабре прошлого года хозяева платили:

За техобслуживание — 2,98 рубля

За капитальный ремонт — 4,86 рубля

За теплоснабжение — 9,07 рубля

За обслуживание лифта — 0,69 рубля

За вывоз отходов — 1,14 рубля

А вот так выглядит плата по тарифам через три подорожания, прошедшие в этом году:

Техобслуживание — 3,2 рубля

Капитальный ремонт — 5,2 рубля

Холодная вода — 2,4 рубля

Канализация — 1,6 рубля

Отопление — 11,4 рубля

Лифт — 1,28 рубля

И с учетом подорожания отопления и индексации получаем более 50 рублей в октябре в "жировке" для минской двушки с одним прописанным человеком.

Но это не все. Еще одно подорожание коммунальных услуг планируется в декабре. Впоследствии в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли посчитают, какой процент стоимости коммунальных услуг оплачивают жильцы.