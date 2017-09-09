Все, что нужно знать о противостоянии Меркель – Шульц Георгий Кухалейшвили

9.09.2017, 15:36

Фото: dpa

Германия находится на пороге выборов в Бундестаг.

В воскресенье 24 сентября в Германии пройдут федеральные выборы в бундестаг (немецкий парламент). В выборах примут участие 38 партий. Основная битва развернётся между консервативными партиями "Христианско-демократический союз" (ХДС) канцлера Ангелы Меркель и "Христианско-социальный союз" (ХСС) премьер-министра земли Бавария Хорста Зеехофера с "Социал-демократической партией Германии" (СДПГ) бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца. На текущий момент все эти партии являются партнёрами по коалиции в бундестаге. Также за места в немецком парламенте поборются другие известные политические силы, включая партии "Левые" (DieLinke), "Зелёные" (Grüne), "Альтернатива для Германии" (AfD), "Свободная демократическая партия"

Федеральные выборы в Германии проходят по смешанной системе. Немцы голосуют по двум спискам. По партийному списку избираются 299 депутатов. Столько же депутатов-мажоритарщиков избираются в каждой из 16 немецких земель от партий. Если кандидатов от партии, победивших в одномандатных округах, больше, чем количество мандатов, то для них вводятся дополнительные места в парламенте. По итогам предыдущих федеральных выборов 2013 г. были выделены 32 дополнительных места. Новый состав бундестага избирает канцлера на 4 года.

Христианские демократы доминируют, но без триумфа

Социологические агентства пророчат ведущие позиции христианским демократам на грядущих выборах. По данным опросов, за ХДС/ХСС готовы проголосовать 37,8% немецких избирателей. У них самые высокие рейтинги. Лидер ХДС Ангела Меркель ведёт себя достаточно уверенно в предвыборной гонке. Она намерена выставить свою кандидатуру на пост канцлера на четвёртый срок. Ангела Меркель находится у власти в Германии с 2005 г. На региональных выборах 2016-17 гг. христианские демократы победили в землях Северный Рейн – Вестфалия, Саар, Саксония-Анхальт, Шлезвиг и Гольштейн. Удастся ли христианским демократам на этих выборах повторить "триумф" избирательной кампании 2013 г. - вопрос неоднозначный. На предыдущих федеральных выборах ХДС одержал убедительную победу - за него проголосовали 41,5% избирателей. В 2015-16 гг. политика Ангелы Меркель становилась объектом критики в немецком обществе. Несмотря на то, что ХДС доминирует на политической арене Германии, рейтинги партии заметно снизились по сравнению с прошлой осенью. По данным ВВС, в ноябре 2016 г. около 55% немцев были не против того, чтобы по итогам сентябрьских выборов Ангела Меркель продолжала оставаться канцлером.

Слабым местом ХДС является отсутствие прогресса в урегулировании миграционного кризиса в ЕС. В Германии, по сравнению с другими европейскими странами, больше всего беженцев из стран Азии и Африки (свыше 1 млн чел.). Меркель продолжает политику "открытых дверей" и принимает беженцев в немецких городах. Согласно опросу агентства ARD, около 81% немцев не верят в то, что действующая власть успешно справляется с урегулированием миграционного кризиса. До усугубления миграционной ситуации в Германии Меркель поддерживали 75% граждан в апреле 2015 г. Авторитет канцлера подрывают действия властей Польши, Чехии, Венгрии и Словакии, которые отказываются размещать мусульман на своей территории и считают, что Германия виновна в углублении миграционного кризиса ЕС и должна самостоятельно решать эту проблему. Вместе с мигрантами и беженцами в Европу могут просочиться радикальные исламисты. От угрозы с их стороны не застрахованы рядовые немцы. В 2016-17 гг. в Германии произошло 14 терактов и провокаций исламских экстремистов, которые унесли жизни 18 человек.

Негативно на рейтинге Ангелы Меркель отразились последствия недавнего скандала "дизельгейт", в котором замешаны немецкие автопроизводители. В результате расследований, инициированных правоохранителями в США, удалось добиться от компании Volkswagen признания, что по всему миру было продано 11 млн. машин с программным обеспечением, которое позволяет манипулировать тестами на соответствие дизельных двигателей экологическим стандартам. Дизельные двигатели Volkswagen загрязняют атмосферу в 40 раз больше допустимых норм. Компании Volkswagen придется платить штрафы, а проверки на предмет соответствия двигателей современным экологическим стандартам коснулись других немецких производителей автомобилей. ХДС/ХСС отстаивают интересы крупного бизнеса, в том числе немецких промышленников, действия которых идут вразрез с Парижским соглашением о климате, приверженцем которого является Ангела Меркель. Еще недавно она осудила президента США Дональда Трампа за отказ участвовать в нём. На деле же электорат ХДС собственноручно нарушает документ, прибегая к махинациям.

Христианские демократы сохраняют преимущество за счёт определённых социально-экономических успехов. За время нахождения у власти команда Ангелы Меркель способствовала росту занятости немцев, сокращению безработицы, в том числе среди молодёжи. С января по июль этого года количество занятых немцев увеличилось с 43,610 млн. до 44,208 млн. чел., на 1,4%. В 2014 г. в Германии был самый низкий уровень безработицы среди молодёжи в Европе. В своей политической программе Меркель обещает сократить безработицу с 5,5% до 3%, уменьшить налоги и увеличить субсидии для молодых семей, запретить двойное гражданство для мигрантов второго поколения и увеличить количество полицейских на 15 тыс. чел. для усиления безопасности в государстве.

По данным Reuters, половина молодых немецких граждан, которые впервые пойдут голосовать, намерена отдать голос за ХДС/ХСС. Христианские демократы являются меньшим злом для автопромышленников, чем эсдеки. Даже несмотря на "дизельгейт", Меркель выступает против резкого сокращения производства автомобилей с дизельными двигателями и увеличения квот на производство электромобилей, в отличие от СДПГ. Несмотря на издержки, Меркель всё ещё доверяет значительная часть немецкого общества. Если по итогам федеральных выборов ХДС/ХСС не сможет создать однопартийное правительство, то немецкие консерваторы могут договориться о коалиции с СДПГ, как в 2013 г., или со "Свободной демократической партией", как это было в 2009 г.

Эсдеки не сдаются

Основным политическим конкурентом ХДС/ХСС на этих выборах в бундестаг является партия СДПГ Мартина Шульца, которую поддерживают 23,4%. У эсдеков крепкие позиции в землях Берлин, Мекленбург-Померания, Райнланд-Палатин, где они победили на последних региональных выборах. Несмотря на сильное отставание по рейтингам от христианских демократов, лидер эсдеков не теряет надежды получить солидное количество мест в немецком парламенте и занять должность канцлера. Новый глава СДПГ и бывший президент Европарламента Мартин Шульц выступает за бесплатное образование, увеличение государственного финансирования школ, медицинский уход за больными и престарелыми, программы переквалификации для безработных, уравнение зарплат для жителей восточных и западных земель, вывод ядерного оружия США из Германии. Мартин Шульц предлагал ввести финансовые поощрения для стран-членов ЕС, которые приняли наибольшее количество беженцев, и, наоборот, урезать финансирование из европейского бюджета для тех, кто отказывается участвовать в решении миграционного кризиса. СДПГ планирует увеличить налог на прибыль с 42 до 45% для граждан с доходом 76 тыс. евро в год. Для сравнения, ХДС рассматривает сохранение 45% ставки только для лиц с доходом свыше 232 тыс. евро в год.

СДПГ рассчитывает добиться перевеса над ХДС/ХСС на выборах, собрав голоса тех немцев, которые ещё не определились, за кого голосовать. Эсдеки хотят стать старшим партнёром ХДС/ХСС по коалиции и избрать Мартина Шульца канцлером. СДПГ может оставить ХДС/ХСС за бортом коалиции в том случае, если их лидер договорится об альянсе с левыми и зелёными, если эти партии смогут преодолеть барьер в 5%. Эсдеки образовали с зелёными коалиции в ландтагах шести земель и с левыми в землях Бранденбург и Тюрингия. Некоторые немцы убеждены в том, что Ангела Меркель предпочтительнее на посту канцлера, поскольку у неё больше опыта, и вместе с Мартином Шульцом в коалиции они смогут "двигать Европу вперёд".

Сейчас не лучшие времена для социал-демократов. В Германии сравнительно низкий уровень безработицы. Значительное количество немцев устраивает текущая экономическая ситуация в стране, и они не настроены что-либо менять. В 2016 г. ВВП Германии на душу населения увеличился на 2% и составил 37 817 евро. На текущий момент средняя зарплата в Германии составляет 72 тыс. евро в год, в то время как хорошо обеспеченными считаются госслужащие (100 тыс. евро в год) и финансисты (95 тыс. евро в год). В Германии не лучшее время для социал-демократов. Их звёздный час - это периоды социально-экономических трудностей. Позиции лидеров СДПГ и ХДС по политическим вопросам достаточно схожи. И Шульц, и Меркель являются сторонниками федерализма, углубления евроинтеграции, усиления власти наднациональных органов ЕС. Всё это объясняет большое отставание СДПГ от ХДС/ХСС по рейтингам.

Радикалы и либералы

Особое значение имеет участие в выборах оппозиционных "Свободной демократической партии" Кристиана Линднера, партии "Зелёные" Катрин Горинг-Экардт, Джема Оздемира, которые могут преодолеть пятипроцентный барьер и стать потенциальными партнёрами ХДС/ХСС или СДПГ при формировании коалиции. Они основываются на либерализме и еврооптимизме. Свободных демократов поддерживает 8,4% избирателей. Они уже были младшими партнёрами по коалиции ХДС/ХСС в 2009-13 гг. и выступают за сокращение налогов. За зелёных готовы проголосовать 7,4% немцев. Эта партия победила на региональных выборах в земле Баден-Вюртемберг и имеет опыт партнёрства с ХДС/ХСС и СДПГ в органах местного самоуправления. Приоритетами их предвыборной программы являются защита окружающей среды, либерализация налогов и улучшение социальной политики.

Около 9,2% немцев готовы проголосовать за ультралевую партию "Левые" Кати Киппинг и Бернда Риксингера. Эта политическая сила была образована в 2007 г. путём слияния отколовшейся от СДПГ партии "Труд и социальная справедливость – Избирательная альтернатива" и "Левой партии. ПДС", наследницы "Социалистической Единой Партии Германии" (СЕПГ), которая правила в ГДР. Эта политическая сила занимает 64 из 630 мест в бундестаге, 157 мест в ландтагах и 7 мест в Европарламенте. "Левые" являются последовательными критиками политики Ангелы Меркель, выступают за повышение минимальных зарплат, выход Германии из НАТО, прекращение участия немецких военных в конфликтах на территории третьих стран.

В выборах намерена участвовать ультраправая партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель и Александра Гауланда. Партия опирается на электорат из Восточной Германии и российских мигрантов. Краеугольным камнем политической программы "альтернативщиков" являются ужесточение миграционного режима и признание несовместимости ислама с традиционной немецкой культурой. Немецкие евроскептики поддерживают преобразование ЕС в Европейское экономическое сообщество, которое существовало с 1957 по 1993 гг., до того как вступило в силу Маастрихтское соглашение о создании Евросоюза. ЕС воспринимается как угроза национальной идентичности. "Альтернатива для Германии" заняла вторые позиции на региональных выборах в ландтаг Саксония-Анхальт, третьи в ландтаги Баден-Вюртенберг, Рейнланд-Палатин. Однако рейтинг партии снизился с 15% прошлым летом до нынешних 9,1%. Падение популярности связано с уходом из политики бывшего лидера "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри, которая смогла преобразовать неизвестное движение в политическую партию и наравне с Марин Ле Пен и Гертом Вильдерсом представляла евроскептиков.

Последствия для Украины

Для Украины невыгодно, чтобы по итогам федеральных выборов в Германии в коалицию вошли радикальные партии "Левые" и "Альтернатива для Германии". "Альтернатива для Германии" поддерживает сближение с Москвой в политико-экономической сфере, обещает содействовать отмене антироссийских санкций. О "Левых" весьма лестно отзываются российские СМИ. "Левые" не поддерживают антироссийские санкции. Руководители партии Катя Киппинг и Бернд Риксингер подвергли критике заявление экс-президента Германии Йоахима Гаука о том, что Запад решительно отреагирует на агрессию России в Украине. Председатель фракции партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи считает, что в разжигании конфликта на Донбассе ответственность лежит не только на России, но и на ЕС и НАТО. Эти политические силы будут выполнять роль пятой колонны Кремля в бундестаге и лоббировать интересы российской власти и бизнеса в Германии и ЕС.

Для нас более приемлемо формирование коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ либо альянса одной из этих партий с партией "Зелёные", которая осуждает агрессию России в отношении Украины. Ангела Меркель и Мартин Шульц являются сторонниками действующих санкций ЕС против России, считая, что об отмене ограничительных мер можно говорить тогда, когда Кремль выполнит минские соглашения и прекратит агрессию в Украине. Тем не менее, оба политика не поддерживают новый пакет санкций США, которые затрагивают энергетические интересы России, препятствуют финансированию строительства газопровода "Северный поток-2", в реализации которого принимают участие немецкие компании. По мнению немецких властей, новые антироссийские санкции были введены исходя из энергетических интересов США, которые намерены увеличить поставки своего сжиженного природного газа в Европу и потеснить Россию на рынке ЕС. На текущий момент это единственная мера по принуждению России к миру в Украине.

Георгий Кухалейшвили 112.ua