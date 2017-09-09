Как выглядели белоруски до начала XX века 1 9.09.2017, 16:13

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Источник: planetabelarus.by

У жительниц белорусских городов был свой особенный стиль.

Посмотрим на белорусских шляхтянок и мещанок. Что такое система двойного платья, как линии талии и декольте прыгали в зависимости от века, почему мещанки чаще, чем шляхта, «были в тренде»?

За ответами мы обратились к кандидату исторических наук, доценту кафедры народного декоративно-прикладного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств Людмиле Домненковой, пишет planetabelarus.by.

И восток, и запад

С IX века в летописях упоминаются белорусские города. И уже тогда здесь начинает развиваться городская мода. Людмила Домненкова говорит, что мы можем реконструировать костюмы, опираясь на раскопки и летописи. И с учётом этих данных можно сказать, что в период с X по XIII век здешние девушки с интересом смотрели и на запад, и на восток. И (может быть, именно поэтому?) образы получались очень яркими.

Так, археолог Людмила Дучиц в своей книге в своей книге «Костюм жителей Беларуси X-XIII века» пишет, что летняя одежда горожанок шилась в основном изо льна, зимняя – из овчины, козьей и медвежьей шерсти. Византия поставляла сюда и шёлк, а с запада привозили сукно. Из украшений женщины предпочитали стеклянные кольца, разнообразные бусы и колты.

Источник: planetabelarus.by

Знатные горожанки одевались пышно. По писанию Людмилы Дучиц, богачка носила хитон голубого или красного цвета, подол которого украшался драгоценными камнями, золотой тесьмой или бахромой с жемчугом. Наверх дама надевала короткое платье с широкими рукавами и перехватывала талию поясом. Кстати, система двойного платья использовалась по всей Европе до XVIII века. Впрочем, на самом деле платьев было даже три, ведь мы не посчитали нательную сорочку. Наконец четвёртый слой – это плащ-накидка, подбитая мехом. Зимнюю одежду шили из меха рыси, бобра, белки, росомахи, лисицы и соболя. Головной убор – повой или мафорий, представлял собой покрывало с орнаментальной полоской на краях. Украшения были роскошными, особенно любили рясны или бармы.

Источник: planetabelarus.by

Просто восточная сказка, не правда ли? Однако, судя по миниатюрам Радзивилловской летописи, пишет Людмила Дучиц, и знать, и простые горожанки интересовались и западноевропейской модой. При отличии нюансов формы одежды часто совпадали. Возьмём, например, такой вариант: верхняя часть платья обтягивает торс, нижняя – от бедер – шьётся из другой ткани. Очень длинный и узкий сверху рукав расширяется от локтя. Низ рукавов украшается вышивкой. Юбка и широкая часть рукава плиссируется. Это абсолютно европейский образ.

Абсолютно все белоруски, даже аристократки, после замужества покрывали голову. Возможная причина – вера в то, что волосы притягивают «плохую энергетику». Совершенно языческая, конечно. Городские расстанутся с ней раньше, чем сельские, но всё равно очень нескоро.

Без претензии на уникальность

Со временем эклектичность исчезла. К XVI веку наши горожанки ориентировались только на западноевропейский образец. И это удивляет.

Да, к тому времени мы жили в Речи Посполитой. Но у мужчин-шляхтичей как раз тогда формируется самобытный национальный костюм. Да такой, что перепутать наших с кем-то ещё было решительно невозможно. Это связано с сарматизмом – целой культурой, в которой жила шляхта (мы писали о ней подробнее). Сегодня про сарматизм сказали бы, что это «стиль жизни». Но на женском наряде он никак не отразился. Почему?

«Мужчина-шляхтич в заграничных поездках или здесь, встречая западные делегации, представлял страну и род, – говорит Людмила Домненкова. – Женщина большую часть времени проводила дома, и совсем небольшое культурное пространство составляло её жизнь. Она ограничивалось хозяйством, детьми и церковью. Не потому, что женщина была такой уж бесправной. Напротив, она оставалась дома, чтобы за всем проследить и в случае чего защитить имение. Так что это были отношения на равных». Но самобытной городской женской моды здесь, к сожалению, не получилось. Дама одевалась в заграничные подарки мужа и в то, что привозили с запада купцы.

Кстати, аристократки чаще всего были «не в тренде». В смысле не поспевали за модой так быстро, как мещанки. «Город – это всегда торговцы, огромное количество иностранцев, это открытое пространство, где все друг у друга на виду, – говорит Людмила Домненкова, – девушки постоянно общались и копировали друг друга. А поместье жило более замкнуто. Опять же, шляхетская мораль. Дама, конечно, выезжала в церковь и на рынок и могла насмотреть там новомодное платье, но если наряд не одобрит семья, женщина его носить не будет».

Не тонкая, а очень тонкая талия

Что же изменилось в женской одежде в последующие столетия? Прямой крой постепенно отошёл в прошлое, и почти ровные туникоподобрые платья сменились комплектом юбка-лиф, подчёркивающим фигуру. А к XVI веку появился кардинально новый ренессансный женский силуэт – с тонкой-претонкой талией.

Как добиться такой формы, если анатономически талия у женщины самая обычная? Правильно – широченной юбкой, которая создаст необходимый контраст. Из Испании в городскую моду Беларуси пришла португала – нижняя юбка из плотной ткани, в которую вшивались огромные металлические обручи. Поверх надевалась ещё одна юбка, которая прятала этот жёсткий каркас. Выше – лиф либо платье, которое застёгивалось до середины. Лиф непременно удлинялся книзу, что вытягивало силуэт. Завершали образ широкие окорокоподобные рукава и кружевной воротник из тончайшего хлопка или льна. Самый замысловатый его вариант – так называемый «мельничный жернов», поддерживать форму которого помогал проволочный каркас. Верхняя одежда в холода – конечно, шуба и меховая шапка, покрашенная в чёрный цвет.

Источник: planetabelarus.by

Испанская мода захватила Европу на полвека. И не только пышными юбками, но и чёрным цветом. Так что Коко Шанель как минимум вторая, кто «затемнил» Европу. Чтобы в конце XVI века выглядеть сногсшибательно, вам следовало одеться в чёрный бархат, оттенив его золотыми или жемчужными украшениями.

Пусть вас не обманет живописная воздушность тогдашних костюмов. Это ведь не одно платье, а слои из сорочек, юбок, лифа и разнообразных накидок. В среднем такая одёжная «капуста» весила около 25 килограммов. «При этом женщине нужно было улыбаться, кланяться и порхать по дворцу, – говорит Людмила Домненкова». Одна радость, что это представительский костюм. Будничный был попроще и полегче.

Мещанки, как мы уже выяснили, не отставали. Концептуально их наряды были более или менее такими же, но из дешёвых тканей. Кое-что из городской моды подхватили и крестьянки. Например, шерстяную юбку, по-белорусски «андарак». Изначально селянки повязывали на талию фартуки – спереди и сзади. Но со временем перешли на юбку. Ведь она так здорово подчёркивает фигуру.

Французская мягкая линия

После Испании европейские модницы переключились на Голландию, но в Беларуси её влияние как-то не прижилось. А вот Франция почти полностью переодела наших горожанок.

В первой половине XVII века жёсткую испанскую геометрию вытеснили мягкие линии. Плечи стали покатыми, талия поднялась выше, ноги визуально удлинились, смягчился переход от талии к юбке, и (событие!) появилось декольте. Хотя пока оно задрапировано прозрачным воротником. Ещё одно событие – открытые волосы. Женщины продолжают носить головные уборы, но они становятся всё более номинальными и всё чаще напоминают просто украшение. Что ещё входит в моду в XVII веке? Кружева и аксессуары: веера, платки, перчатки.

Источник: planetabelarus.by

Возможно, вы удивитесь, но платья на разные сезоны женщинам в этот период предложила именно Франция. Раньше так не барствовали. И если в моду входил, например, бархат, его носили и зимой, и летом.

Цветы рококо

Век спустя по Европе шагает рококо, и его известная фривольность отражается, конечно, и на одежде. Открылось, а потом и решительно углубилось, декольте, что внесло понятную пикантность в отношения полов. По воспоминаниям поэта Франтишека Карпинского, однажды он познакомился с дамой из рода Радзивиллов, она была как раз в таком новомодном платье. Поэт начал было произносить длинный комплимент, но закончить его так и не смог. Её декольте оборвало нить его мыслей.

Адам Мальдис в исследовании «Беларусь в зеркале мемуарной литературы XVIII столетия» пишет, что в XVIII веке одежда шляхтянок менялась так часто, что все трансформации трудно даже посчитать. Среди главных: юбка, которая снова разрослась вширь. Её называли роговка, и выглядела эта конструкция как трёхслойный «пирог»: сначала нижняя тканевая юбка, потом вторая – со вшитыми овальными обручами из китового уса, и наконец третья, верхняя юбка. «В такой неудобно было ни ходить, ни ездить, ведь она едва помещалась в карете, – пишет исследователь. – Разве что мужчинам был с этой юбки прок: в случае военной опасности под неё можно было спрятаться». Роговка считалась исключительно шляхетской одеждой. Если в такой появлялась мещанка, ей могли сделать какую-нибудь пакость.

Источник: planetabelarus.by

Декольте и преогромная юбка дополнялись соответствующей причёской. В моду вошли парики и шиньоны. И если в предыдущие века европейские женщины выбирали тяжёлые плотные ткани и тёмные насыщенные цвета, то сейчас их сменила светлая гамма и легкий цветочный рисунок. Людмила Домненкова называет даму того времени «женщиной-цветком». Это, кстати, не столько метафора, сколько синекдоха. Цветы были повсюду: в прическах, на украшениях и на одежде в виде декоративной отделки и узора.

А ещё именно в XVIII веке в повседневную жизнь горожанок вошла косметика: пахучие мази и масла, пудра, краска для бровей и румяна. И это не случайность, а мировоззрение, по крайней мере, у аристократок. В эпоху рококо естественность отождествлялась с грубой дикостью. Отсюда и напудренность, и высоченная причёска, и мушка над губой.

От широкой юбки к хитону и обратно

Но история – это спираль. И вот воздушная девушка-цветок уже в прошлом. Под влиянием классицизма мода кардинально меняется. Теперь она имитирует античность. И через пять веков в Беларусь возвращается прямой крой. Платья вновь похожи на хитоны, но уже кружевные. Линия талии поднимается под грудь. Появляется новая деталь гардероба – бюстгальтер. Цвета теперь чистые, без рисунка. «В моде очень тонкая муслиновая ткань, – говорит Людмила Домненкова, – меняется даже обувь, вместо кожаных туфелек носят тканевые балетки. Поэтому женщины часто болеют – очень холодно в таком наряде».

К XIX веку стиль преобразуется в так называемый имперский классицизм, или ампир, – ткани утяжеляются, а на платьях появляется декоративная отделка.

Источник: planetabelarus.by

После периода эклектики, когда отовсюду брали по чуть-чуть, приходит новый стиль. И широкая юбка (в который раз!) возвращается. Но до роговки ей далеко, и шляхтича под такой не спрячешь. И хотя мы снова видим кружева, полупрозрачные ткани, светлые тона и открытое декольте, это уже не кокетливое рококо, а романтизм, живой и мятущийся. Повседневные платья более закрытые, в бальных – оголяются руки и плечи. В моду входят шали, шарфы и зонтики. И конечно, «романтичная» девушка не выходит из дома без локонов – сложной причёски, в которую вплетали ленты и цветы.

Середина XIX века ознаменовалась коротким, но в очередной раз безумным возвращением очень широкой юбки. Теперь под платье надевают кринолин – жёсткий каркас изо льна и конских волос – придающий юбке форму колокола.

По легенде одна юная англичанка из Бристоля решилась покончить с собой, прыгнув с моста. Несчастная любовь. Девушка прыгнула, но выжила. Потому что кринолин, говорят, сработал как парашют. Верить этому или нет, решайте сами.

Источник: planetabelarus.by

Кринолин продержался лет двадцать, и в 80-е годы XIX века форма юбки снова причудливо поменялась. В моду вошло платье с турнюром – специальной подушечкой, которая создавала объём в месте пониже спины.

Источник: planetabelarus.by

В целом женский наряд меняется радикально – юбка сужается, появляется огромное разнообразие цветов и тканей, ключевым элементом костюма становится замысловатая шляпка. Всё это предвосхищает новый стиль и новую эпоху, которая, конечно, захлестнула и Беларусь – модерн.

Много платьев и много шляп

Формальное начало модерна – самый конец XIX века. Однако его важнейшая предпосылка, без которой модерн как стиль был бы невозможен, – это изобретение и распространение швейной машинки. «Если мы начнём анализировать каждую форму стиля модерн, нам нужно будет писать отдельный артикул, – говорит Людмила Домненкова, – настолько их стало много». Именно поливариантность – основа модерна. Однако общие черты зафиксировать можно: узкая талия, юбки с удлинённым подолом, снова (привет из XVI века) окорокоподобные рукава, а потом опять узкие, сначала маленькая, а затем огромная широкополая шляпа с перьями и цветами.

«Благодаря швейной машинке шить стало легко, – говорит Людмила Домненкова. – Теперь у женщины есть как минимум по одному платью для разных дел: прогулки, пикника, выхода в свет». И необязательно шить самой или на заказ, ведь всюду открываются магазины одежды.

К концу XIX века любая белорусская девушка могла пойти в магазин и купить себе платье по европейской моде. Это стало делом пяти минут. Главное, чтобы хватило денег.

XX век, который изменил все

Почему мы обрываем ретроспективу здесь? Ведь мода не закончилась. Наоборот, она стала развиваться в сто крат быстрее.

До XX века образ женщины менялся только слегка. Одежда делала её более романтичной, или сдержанной, или строгой, но более деловой – нет, более независимой – нет. Всегда было некое «нет», за которое не заступали. А XX век его стёр. Женщина (и наша, конечно, тоже) впервые в известной истории обрезала волосы и надела брюки. Теперь пространство её жизни везде, а не только дома или на пикнике. И об этой, удивительно новой, женщине мы поговорим как-нибудь в другой раз.