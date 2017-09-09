Aviationist: США испытали новейший истребитель-бомбардировщик F-35 9.09.2017, 16:23

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Почему F-35 – самый передовой самолет в мире.

Представленный ниже материал издания The Aviationist от 31 августа, изложенный в переводе от Newsader, рассказывает о первом (формально — учебном) применении новейшего американского истребителя-бомбардировщика F-35 в зоне потенциального конфликта — на Корейском полуострове, где в результате участившихся ракетно-ядерных провокаций со стороны КНДР регионе поставлен на грань масштабной войны.

30 августа два стратегических бомбардировщика B-1B, базирующиеся на авиабазе "Андерсен", в сопровождении двух самолетов японских воздушных сил самообороны и четырех самолетов южнокорейских ВВС, приняли участие в совместной тренировочной миссии над Южной Кореей, явившейся прямым ответом на запуск северокорейской ракеты средней дальности, которая пролетела непосредственно над территорией Японии 28 августа на фоне растущей напряженности в отношении программы КНДР по разработке ядерных баллистических ракет.

Несмотря на то, что миссии подобного характера обрели рутинный характер, последняя демонстрация силы со стороны США привлекла к себе внимание по причине участия в ней четырех истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35B Lightning II, присоединившихся к бомбардировщикам Lancer в десятичасовой миссии. Ударной группе предстояло пролететь над водами вблизи японского острова Кюсю, а затем над самим Корейским полуостровом, чтобы испытать "живое" оружие — то есть такое, которое предназначено для ведения реальных боевых действий — на южнокорейском тренировочном полигоне Pilsung, а затем вернуться на базу.

F-35B, являющийся самой современной боевой платформой в регионе, теоретически может использоваться как часть более крупной ударной группы самолетов для поражения хорошо защищенных целей в случае войны с КНДР, однако присутствие нескольких многоцелевых самолетов "стелс" в целом носит символический характер.

121-я Морская истребительная эскадрилья, эскадрилья F-35B и подразделение 3rd MAW, достигшие начальной боеготовности в качестве универсальной боевой платформы 31 июля 2015 года, были переброшены с базы в Аризоне на японскую базу морской пехоты Ивакуни 9 января 2017 года.

Ранее F-35 принимал в самых разных учениях, в том числе в самых масштабных — Red Flags. По заявлениям некоторых опытных пилотов F-35B, данная платформа "работает исключительно" хорошо. По их словам, в ходе упражнений, состоявшихся осенью прошлого года, самолет доказал, что он действительно может функционировать в условиях моря, используя широкий спектр боеприпасов, а также новейшее программное обеспечение еще во время демонстрации "Proof of Concept" .

Однако в ситуации реальных боевых действий F-35B станет лишь одним из элементов масштабной кампании, включающей в себя действия самых разных военных сил, среди которых — стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, тяжёлые малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit (которые проводили расширенные миссии сдерживания на Корейском полуострове в последние годы), а также многоцелевые стратегические сверхзвуковые бомбардировщики B-1B Lancer, развернутые на Гуаме в рамках миссии Постоянного присутствия.

Вышеназванные боевые средства будут также обеспечены поддержкой с наземных баз, а также с моря: в арсенале американских сил, расположенных в регионе, присутствуют авианосцы, способные, помимо прочего, нести самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growlers, прекрасно проявившие себя еще во время ливийской операции против режима Муаммара Каддафи.

Предполагается, что F-35 будут участвовать в Фазе № 4 общей операции, связанной с возможным упреждающим воздушным ударом по Пхеньяну, тогда как предыдущие три фазы подразумевают, во-первых, разведку, во-вторых, массированный удар крылатыми ракетами, в-третьих, удары стратегических бомбардировщиков.

На данном этапе F-35 будут призваны охотиться на мобильные баллистические комплексы противника, способные запускать ракеты, а также любую другую артиллерию, которую Северная Корея могла бы использовать для ответного удара (возможно, ядерного) по Сеулу.

Стоит отметить, что во время выполнения миссии 30 августа самолетами F-35B использовались радиолокационные отражатели, которые создавали нечто вроде маскировки, призванной помешать противнику обнаружить фактическую радиолокационную подпись летального аппарата.

В рамках учений, воздушные единицы F-35 сбросили на тренировочный полигон Pilsung 454-килограммовые бомбы GBU-32, оснащенные комплектом оборудования JDAM и технологией GPS, преобразующей свободнопадающие "тупые" бомбы во всепогодные корректируемые.

Используя конфигурацию "первого дня войны", F-35B, скорее всего, будут нести боезапас внутри своего корпуса, как это было во время недавней миссии — для поддержания низкой величины эффективной площади рассеяния, и, как следствие, повышения малозаметности.

При этом следует иметь в виду, что в ходе конфликта происходит разрушение средств противовоздушной обороны противника, в негодность приходят самолеты, огневые системы и датчики, что делает обстановку в зоне ведения боевых действий более благоприятной для выполнения задач и позволяет F-35 не полагаться на живучесть, а вместо этого сосредоточиться на более эффективном преследовании целей и устранении их высокоточными ударами. Для этого многофункциональный истребитель-бомбардировщик "переключается" на "перенос больших внешних нагрузок".

При этом на начальных этапах воздушной войны F-35B могут выступать в качестве координаторов данных в режиме реального времени, способных сопоставлять информацию, собираемую их бортовыми датчиками, и делиться ей с другими активами, способствуя достижению "информационного доминирования", которое требуется для обнаружения угроз и эффективного нацеливания на них (и, как результат, последующего уничтожения).

"F-35 воплощает нашу приверженность союзникам и способствует общей безопасности, а также стабильности в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе", — объявил генерал-лейтенант Дэвид Бергер, командующий войсками морской пехоты США.

Размещая самый продвинутый самолет в мире в Тихоокеанском регионе, Соединенные Штаты получают возможность быстро реагировать на угрозы, осуществляя в кризисные моменты поддержку Японии, Южной Кореи и всех остальных региональных партнеров, добавил Бергер.