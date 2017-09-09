закрыть
9 сентября 2017, суббота, 17:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Владимир Непомнящих: Мы – власть в этой стране

  • 9.09.2017, 16:44
Владимир Непомнящих
Фото: svaboda.org

Акции должны проходить не в кустах, а в центре города.

Член Объединенной гражданской партии Владимир Непомнящих рассказал, почему он принял участие в Акции предупреждения:

- Я поддерживаю план Статкевича. Мы собрались в центре города, пройдемся по проспекту и возложим цветы к памятнику. Не нужно прятаться по кустам, по разным Бангалорам. Мы – народ, мы – власть в этой стране. Не Лукашенко, не Путин – а мы. Акция должна быть видна со всех сторон, посмотрят в независмых медиа, увидят, что белорусы – народ. Увидят, что мы против того, чтобы Путин сюда пришел и устрил такой рок-н-ролл как в Украине. Поэтому я отбросил все дела и приехал из Гомеля в Минск.

Напомним, что Акция предупреждения состоялась 8 сентября в Минске, сайт Сharter97.org вел онлайн-репортаж с акции.


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать