Владимир Непомнящих: Мы – власть в этой стране 9.09.2017, 16:44

Владимир Непомнящих

Фото: svaboda.org

Акции должны проходить не в кустах, а в центре города.

Член Объединенной гражданской партии Владимир Непомнящих рассказал, почему он принял участие в Акции предупреждения:

- Я поддерживаю план Статкевича. Мы собрались в центре города, пройдемся по проспекту и возложим цветы к памятнику. Не нужно прятаться по кустам, по разным Бангалорам. Мы – народ, мы – власть в этой стране. Не Лукашенко, не Путин – а мы. Акция должна быть видна со всех сторон, посмотрят в независмых медиа, увидят, что белорусы – народ. Увидят, что мы против того, чтобы Путин сюда пришел и устрил такой рок-н-ролл как в Украине. Поэтому я отбросил все дела и приехал из Гомеля в Минск.

Напомним, что Акция предупреждения состоялась 8 сентября в Минске, сайт Сharter97.org вел онлайн-репортаж с акции.