Кто стоит за обвалом цен на белорусскую древесину 9.09.2017, 16:55

C проблемой смогут разобраться лишь к 2020 году.

МЛЫН.BY уже писал о нашествии жука-вредителя на белорусские леса. Работы по спасению насаждений активно продолжаются. В Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении рассказали, что с каждым днем все больше хвойного леса отводят под вырубку.

Но древесину не уничтожают на корню — ее могут использовать для своих нужд предприятия и население.

— Условия проведения санитарных рубок упрощены, — сообщил генеральный директор Сергей Матюшевский. — Сократили срок оформления необходимых документов и сняли ограничения на выбор участка в усыхающих сосновых насаждениях.

Стоимость отпускаемой древесины на корню составляет от 7 до 9 копеек за один кубометр. Это значительно дешевле дров в заготовленном виде.

По словам Сергея Матюшевского, есть ряд условий, которые необходимо будет соблюсти. Во-первых, устанавливаются конкретные сроки вырубки древостоя. Во-вторых, древесина должна быть убрана, а порубочные остатки сожжены. Это касается не только населения, но и организаций любой формы собственности, которые могут воспользоваться возможностью заготовить древесину. Для юридических лиц нет ограничений по количеству древесины, а для населения предусмотрено до 50 «кубов» на одно домовладение.

В этом году в лесном хозяйстве области выявлено 17 268 га усыхающих сосновых лесов. 13 228 гектаров уже прошли санитарно- оздоровительные процедуры.

— Этот биологический пожар характерен для всей республики. На Минщине самые большие объемы поврежденных сосновых насаждений в Любанском, Старобинском, Стародорожском опытном и Слуцком лесхозах, — отметил Сергей Матюшевский. — Частично поражены деревья в Копыльском опытном и Клецком лесхозах. Выявлены новые очаги усыхания в северной части области.

По словам руководителя, данной проблемой обеспокоены не только специалисты отрасли, но и ученые, которые утверждают, что с жуком- вредителем смогут разобраться лишь к 2020 году, если, конечно, предпринимать необходимые меры защиты — вырубать пораженные леса и сжигать остатки, не давая короеду распространяться дальше.