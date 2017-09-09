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Почему Москва отказалась от утилизации старой военной техники

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  • 9.09.2017, 17:19
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Фото: pln-pskov.ru

В России технику, предназначенную для утилизации, отправляют на модернизацию.

Новость из разряда «ничего хорошего», поскольку она не двусмысленно намекает на то, что стратегия хищнического реваншизма Кремлем будет придерживаться и далее, пишет блогер Злой одессит.

Так, как стало известно, в Министерстве Обороны РФ было принято решение о сокращении объемов утилизации советской бронетехники и отправки её на ремонт и модернизацию.

Речь идет, в общей сложности, о 10 тыс единиц военной техники разного назначения. Всего же, до 2020 года в России должны были утилизировать 4 тыс единиц военной техники советского образца.

Таким образом, можно констатировать весьма тревожную тенденцию наращивания потенциала вооруженными силами РФ. Причём, речь идет о массовой модернизации, что обусловлено недостаточной выпускной способностью новых образцов российского ВПК, удовлетворяющих нынешним потребностям.

Иными словами, выпускается нового меньше, чем нуждается кремлевская военщина.

Ставка на модернизацию техники, предназначенной для утилизации, была вполне ожидаема и может говорить о подготовке России к масштабным боевым действиям. Но не раньше, чем будет реализована хотя бы часть по программе восстановления, а эти сроки припадают как раз на первую половину, второго (четвертого-пятого?) срока правления президента Путина.


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