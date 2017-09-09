Фестиваль «Мiнск старажытны» собрал римских легионеров, викингов и средневековых рыцарей 9.09.2017, 17:26

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Фото: minsknews.by

Жители столицы стали свидетелями настоящего рыцарского турнира.

Фестиваль истории и культуры «Мiнск старажытны» проходит возле пересечения проспектов Победителей и Машерова, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

На зеленой зоне развернулось несколько походных лагерей. Тут и римские легионеры, и викинги, и средневековые рыцари из разных регионов Европы. Рядом с ними походные лагеря Российской армии и Великой армии Наполеона, солдаты двух мировых войн. Горят костры походных кухонь, ревут горны. Реконструкторы демонстрируют свое мастерство, изготавливая на глазах пришедших предметы домашнего обихода, украшения и оружие.

Официальное открытие фестиваля — ровно в 11:07. Время выбрано не случайно. Первое летописное упоминание Минска датируется 1067 годом. Это 10 часов 67 минут, или 11 часов 7 минут по минскому времени.

Фото: minsknews.by

Горожане, привлеченные речью глашатая, стали занимать места на трибунах.

После этого на сцену вышли представители различных исторических эпох: перед зрителями прошли римские легионеры, викинги, кельты, средневековые рыцари из разных стран Европы, солдаты времен наполеоновских, Первой и Второй мировых войн, воины-интернационалисты. А затем настал черед рыцарского конного турнира.

Фото: minsknews.by

Первым состязанием стал тренажер «сарацин». Всадники на полном скаку поражали копьем щит «сарацина». Деревянный макет свободно вращается и может дать сдачи. Задача рыцаря — рассчитать силу удара копья так, чтобы сарацин сделал пол-оборота, не нанеся удара по всаднику оружием, которое он держит во второй руке. После этого конники состязались в меткости, срывая копьем кольца.

Фото: minsknews.by

В это время в походных лагерях вокруг ристалища бурлила жизнь. Минчане и гости столицы делали снимки на память с участниками фестиваля, облаченными в военную амуницию. Расспрашивали их об особенностях костюмов, вооружения, исторической эпохе.

Фото: minsknews.by

Интересующиеся прошлым столицы могли подробнее узнать о Минске в «Цехе живой истории». Специально для них сотрудники Института истории НАН Беларуси подготовили занимательные рассказы. Все желающие могли узнать о фортификации минского замчища, о том, какие деньги были в карманах минчан в разные века, какие открытия сделали археологи в столице при раскопках, и о многом другом. Можно было и задать профессиональным историкам вопрос о прошлом столицы.

Фото: minsknews.by

Чуть в стороне раскинулись палатки ремесленников. Здесь можно не только приобрести сувениры, но и посмотреть своими глазами, как их создают, поучаствовать в мастер-классах и изготовить что-то собственными руками на память.

Фото: minsknews.by

Кто-то соревновался в меткости из луков. Многие примеряли на себя рыцарское облачение. Занятие по душе находил каждый.

Сделав всего несколько шагов, они переместились из походного лагеря простых воинов XII века в шатер рыцаря XV столетия. Чуть не поддались уговорам стать рекрутами Минского пехотного полка XIX века.

Фото: minsknews.by

После небольшого перерыва на ристалище вышли пешие рыцари. Если вы не попали на их представление — не беда. Вечером здесь можно увидеть штурм замка и театрализованное массовое сражение. В 19:40 начнется концертно-танцевальная программа. Она завершится ровно за 5 минут до праздничного фейерверка.

Завтра реконструкторы с 10:00 ждут гостей в рыцарском городке на зеленой зоне у пересечения проспектов Победителей и Машерова.