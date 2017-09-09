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Андрей Шарендо: Приглашаем молодежь на Площадь

  • 9.09.2017, 17:41
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Андрей Шарендо

Белорусские патриоты готовы защищать нашу страну.

На Октябрьской площади Минска 8 cентября прошла Акция предупреждения против военных учений «Запад-2017». Один из участников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» и представитель Белорусского Национального Конгресса в Бресте Андрей Шарендо ответил на вопрос, готов ли он защищать Беларусь в случае агрессии:

- Если будет угроза – обязанность каждого мужчины взять оружие в руки и защищать нашу родину. Сегодня угроза реальна и мы собрались на Акцию предупреждения, чтобы заявить о нашей готовности защищать Беларусь. Мы, люди которые росли до Лукашенко, которые видели бело-красно-белый флаг государственным флагом нашей страны, готовы защищать Беларусь. На Акцию предупреждения вышло много молодых людей, тех, кто не вышел – мы приглашаем на Площадь.

Напомним, что Акция предупреждения состоялась 8 сентября в Минске, сайт Сharter97.org вел онлайн-репортаж с акции.


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