Белорусы «прощаются» со своими долларовыми «заначками» 9 9.09.2017, 17:58

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Фото: Reuters

Уже девятнадцатый месяц подряд население сбывает долларов и евро больше, чем покупает.

По свежим данным Нацбанка, в августе физлица продали наличной и безналичной валюты на 777,74 млн долларов, а купили лишь на 628,74 млн. Разница составила 149 млн.

Это уже девятнадцатый месяц подряд, когда население сбывает долларов и евро больше, чем покупает. Причем по сравнению с июлем сальдо выросло.

Как рассказала Myfin.by финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова, сейчас в стране есть предпосылки для того, чтобы чистая продажа физлицами валюты все же снижалась.

В ближайшие месяцы белорусы, скорее всего, продолжат выступать чистыми продавцами.

Всего же за январь-август 2017-го физлица продали наличной и безналичной валюты на 5 453,59 млн долларов, а купили на 4 062,41 млн. Разница составила минус 1 391,18 млн.

Юрлица-резиденты в августе купили валюты на 1 703,81 млн долларов, продали на 1 536,55 млн, сальдо – плюс 167,26 млн. С начала года цифры равны 12 167,89 млн, 11 924,39 млн и плюс 243,50 млн соответственно.

Юрлица-нерезиденты в августе купили валюты на 7,07 млн, продали на 48,71 млн, разница – минус 41,64 млн. За январь-август цифры равны 82,73 млн, 334,33 млн и минус 251,60 млн соответственно.

Всего же в августе население, предприятия и нерезиденты в совокупности продали на чистой основе 23,5 млн долларов – рекордно низкий объем с начала года.