Илон Маск опубликовал фото нового скафандра от SpaceX 3 9.09.2017, 18:03

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Скафандр был разработан для коммерческой программы NASA по доставке грузов.

Бизнесмен Илон Маск представил первую фотографию нового скафандра его компании SpaceX. В нем космонавты SpaceX отправятся в первый для нее пилотируемый полет, пишет rbc.ru.

Миллиардер, основатель и главный директор компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Instagram вторую фотографию космического скафандра компании. На этот раз в полный рост.

На фотографии космонавт стоит в новом скафандре SpaceX на фоне космического корабля Crew Dragon или Dragon V2. Именно на этом корабле SpaceX планирует провести свой первый пилотируемый полет, а впоследствии доставлять экипажи на МКС. Пока что компания выполняет запуски спутников с помощью ракеты Falcon 9. Она же доставляет беспилотный корабль Dragon с грузом на космическую станцию.

Astronaut spacesuit next to Crew Dragon Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Сен 8 2017 в 1:04 PDT

На фотографии виден дизайн обуви и штанов, которые имеют гибкую зону в области коленей для повышения мобильности. Подобные зоны, судя по всему, есть и на спине для повышения комфорта при сидячем положении, делает выводы TechCrunch. По версии издания, обувь космонавта на фотографии слишком легкая и не предназначена для выхода в открытый космос.

Первая фотография, которую публиковал Маск, крупным планом показывала космонавта в капсуле. «[Скафандр] уже проверен на двойное вакуумное давление. Было невероятно сложно сбалансировать эстетичность и функциональность», — отмечал Маск.

First picture of SpaceX spacesuit. More in days to follow. Worth noting that this actually works (not a mockup). Already tested to double vacuum pressure. Was incredibly hard to balance esthetics and function. Easy to do either separately. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Авг 23 2017 в 12:59 PDT

Скафандр был разработан для коммерческой программы NASA по коммерческой доставке грузов.