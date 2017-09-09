закрыть
9 сентября 2017, суббота, 21:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Илон Маск опубликовал фото нового скафандра от SpaceX

3
  • 9.09.2017, 18:03
  • 2,523

Скафандр был разработан для коммерческой программы NASA по доставке грузов.

Бизнесмен Илон Маск представил первую фотографию нового скафандра его компании SpaceX. В нем космонавты SpaceX отправятся в первый для нее пилотируемый полет, пишет rbc.ru.

Миллиардер, основатель и главный директор компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Instagram вторую фотографию космического скафандра компании. На этот раз в полный рост.

На фотографии космонавт стоит в новом скафандре SpaceX на фоне космического корабля Crew Dragon или Dragon V2. Именно на этом корабле SpaceX планирует провести свой первый пилотируемый полет, а впоследствии доставлять экипажи на МКС. Пока что компания выполняет запуски спутников с помощью ракеты Falcon 9. Она же доставляет беспилотный корабль Dragon с грузом на космическую станцию.

Astronaut spacesuit next to Crew Dragon

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

На фотографии виден дизайн обуви и штанов, которые имеют гибкую зону в области коленей для повышения мобильности. Подобные зоны, судя по всему, есть и на спине для повышения комфорта при сидячем положении, делает выводы TechCrunch. По версии издания, обувь космонавта на фотографии слишком легкая и не предназначена для выхода в открытый космос.

Первая фотография, которую публиковал Маск, крупным планом показывала космонавта в капсуле. «[Скафандр] уже проверен на двойное вакуумное давление. Было невероятно сложно сбалансировать эстетичность и функциональность», — отмечал Маск.

Скафандр был разработан для коммерческой программы NASA по коммерческой доставке грузов.


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать