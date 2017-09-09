Белорусские патриоты отметили День воинской славы под Лидой 4 9.09.2017, 18:18

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Фото: belsat.eu

В Песках прошел фестиваль фестиваль белорусской патриотической песни и поэзии.

Отметить славную победу войск ВКЛ во главе с Константином Острожским под Оршей собралось около полусотни белорусских патриотов, пишет сайт телеканала «Белсат».

Фестиваль белорусской патриотической песни и поэзии можно считать традиционным. Ровно год назад, 8 сентября, активисты Лидской организации Общества белорусского языка решили впервые отметить День белорусской воинской славы пением и чтением стихов. В этом году фестиваль не только продолжил свою жизнь, но и расширил круг выступающих и слушателей.

В начале мероприятия перед гостями выступил лидский общественный активист и поэт Станислав Судник. Программу продолжили выступления поэта Михаила Скоблы, певицы Татьяны Гриневич-Мотофоновой, рок-музыканта Алеся Денисова, бардов Дмитрия Захаревича, Андрея Мельникова и Дмитрия Бартосика.

Фото: belsat.eu

«Меня очень впечатлила семейная уютная атмосфера на фестивале. Большинство присутствующих я знал, но и незнакомые люди казались в этих условиях давними друзьями и приятелями. Особенно хочется отметить организацию. Виталий Карабач, владелец агроусадьбы сделал все, чтобы люди чувствовали себя на мероприятии, как дома», – делится впечатлениями Алесь Денисов.

Как зарождался фестиваль, вспоминает один из его основателей Витольд Ашурок:

«Идея создания концертной площадки в Песках появилась прежде всего в голове хозяина агроусадьбы «Гасціна» Виталия Карабача. Виталия возмутило то, что в Беларуси существует практика запрета концертов, нежелательных для режима музыкальных коллективов и певцов. Его главной мыслью было – нечего надеяться на власти, а надо самим создать условия и место для белорусских исполнителей. Нас интересовали именно белорусские коллективы. Короче, Виталий приобретал материалы, а мы, его друзья строили».

Впервые круг сольных выступающих расширило пение народного коллектива – свою программу представил украинский хор «Смерічка» («Елочка») из города Лиды.

Фест под Лидой продолжает добрые традиции аналогичного фестиваля, который устраивали с 1991 года на Крапивенcким поле, но в последние годы не проводили из-за препятствий со стороны властей.