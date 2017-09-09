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19-летний белорусский хоккеист забросил первую шайбу в КХЛ

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  • 9.09.2017, 18:45
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Павел Воробей
Фото: hcsalavat.ru

Павел Воробей отметился шайбой за китайский «Куньлунь».

Защитник «Куньлуня» Павел Воробей забросил первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге.

Примечательно, что он отличился с передачи другого белоруса — Андрея Костицына. Впрочем, это не помогло китайскому клубу избежать поражения в матче с «Йокеритом» — 1:4, пишет tut.by.

Всего на счету отмечающего завтра 20-летие Воробья 3 (1+2) очка в 8 играх при показателе полезности «+6». В понедельник КХЛ назвала его лучшим новичком недели в лиге.


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