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Генсек НАТО: В мире сложилась самая опасная за 30 лет ситуация

  • 9.09.2017, 18:34
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Йенс Столтенберг заявил, что ситуация в мире стала более непредсказуемой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что ситуация в мире стала более непредсказуемой из-за разработки ядерного оружия КНДР, угрозы терроризма и жестких действий России. Об этом Столтенберг заявил в интервью газете The Guardian. Генсек НАТО отметил, что из-за новых угроз в мире сложилась самая опасная ситуация за последние 30 лет, передает «Радио Свобода».

Столтенберг выразил опасения в связи с совместными учениями России и Беларуси "Запад-2017", которые начнутся на следующей неделе. Он заявил, что Россия не обеспечила полного доступа международных наблюдателей ни на одни учения с момента окончания холодной войны.

В Минобороны России утверждают, что в маневрах примут участие 13 тысяч человек. Генеральный секретарь НАТО отметил, что в предыдущих учениях "Запад" в 2009 и 2013 годах участвовали гораздо больше военных. Украина и страны Балтии ранее заявляли, что после учений Россия может оставить войска и технику в Беларуси. Москва настаивает, что учения – не акт агрессии.


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