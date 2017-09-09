Белорусская металлургия «нарвалась» на американские санкции 9.09.2017, 19:24

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Министерство торговли США признало демпингом поставки катанки из Беларуси.

Минторг США оценивает импорт катанки из Беларуси в 10,4 млн. долларов в 2016 году. В сообщении ведомства говорится, что цены на отечественную продукцию были на 280,02% ниже «справедливой цены, основанной на данных, предоставленных заинтересованными сторонами». России предъявлены претензии в занижении цены на 436,8-756,93%, а ОАЭ — 84,1%, пишет cайт «Белорусы и рынок».

Соответственно, минторг вводит превдарительную антидемпинговую пошлину в отношении белорусской катанки в размере 280,02%.

Ведомство отмечает, что компании, в отношении которых проводилось расследование, не предоставили соответствующих данных, позволяющих определить справедливость их ценообразования, поэтому оно основывалось на информации американских металлургов, которые и подали жалобы.

На данный момент Минторг США обратился с требованием к таможенным службам по взысканию депозитов с импортеров катанки в соответствии с размерами предварительных антидемпинговых пошлин.

Окончательное решение по антидемпинговым мерам ведомство намерено принять 21 ноября.

Ранее антидемпинговые меры против белорусской арматуры ввела Еврокомиссия. Однако это не стало шоком для Белорусского металлургического завода, заявил его представитель в июле. 20 июня этого года Еврокомиссия утвердила окончательную ввозную антидемпинговую пошлину на белорусскую арматуру в размере 10,6 % (прутки из нелегированной стали горячекатаные, всего девять субпозиций кода CN 7214). Пошлина, назначенная по итогам расследования, оказалась на 2 п. п. ниже временной, введенной в декабре 2016 года, когда регулятор только начал изучать жалобу европейской ассоциации Eurofer. Европейские производители требовали введения 25 % тарифа.