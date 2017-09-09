Постпред Украины в ООН: Россию ждет немало неожиданностей 3 9.09.2017, 19:32

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Владимир Ельченко

Владимир Ельченко заявил, что приготовил «сюрприз» для РФ на Генассамблее ООН.

Украина собирается озвучить на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая стартует на следующей неделе, ряд претензий к России. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью изданию «Укринформ».

«Есть ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы „не раскрывать все карты“ заранее для нашего бывшего стратегического партнера. Но они [российская сторона] должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей. Могу только сказать, что это множество вопросов», — сказал Ельченко.

Он напомнил, что Генассамблея имеет шесть главных комитетов, которые охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации. «И в каждой из них можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет. Конечно, это все будет касаться агрессии России против Украины», — добавил постпред.

Особый акцент, как отметил Ельченко, будет сделан относительно идеи Москвы о введении миротворческих сил ООН на Донбасс. «Еще до появления так называемой миротворческой инициативы России в виде проекта резолюции СБ ООН мы планировали сделать главный акцент именно на возможности введения миротворческого контингента ООН на территорию Донбасса. Украина не прекращала делать акцент на этом еще с марта 2015 года, но теперь, с появлением так называемой „идеи“ России, на это нельзя не реагировать», — отметил Ельченко.

«На сегодня практически ни один из членов Совета Безопасности, кроме собственно России, не высказался в пользу их идей. Кое-кто просто промолчал. А подавляющее большинство сказало, что не видит никакого смысла в работе над именно таким форматом, который предлагает Москва», — прокомментировал ситуацию украинский представитель в Совбезе.

Кроме того, рассказал он, 16 октября в Нью-Йорке состоятся выборы в состав Совета безопасности по правам человека и выразил надежду, что Украина будет выбрана в новый состав. «Мы надеемся, Украина будет выбрана. У нас, к счастью, нет конкурентов в восточноевропейской группе. Там можно будет ставить множество вопросов и по Крыму, и по Донбассу в контексте прав человека», — сказал политик.

72-я сессия Генассамблея ООН открывается в Нью-Йорке на следующей неделе 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждения внешнеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня. Выступление Петра Порошенко ожидается 20 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин не планирует в этом году посещать Генассамблею ООН в Нью-Йорке.