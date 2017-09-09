закрыть
9 сентября 2017, суббота, 21:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: В Гомеле появился свой зубр

  • 9.09.2017, 19:40

Город над Сожем украсит графити в национальном стиле.

Граффити в национальном стиле уже в ближайшее время украсит одну из стен во дворе дома 22 по ул. Тимофеенко.

На сегодняшний день фигура зубра уже угадывается достаточно четко. Рисует граффити гомельская художница Агата Ивихкайд.

Как сообщил «Сильным новостям» активист и видеоблогер Артем Шапоров, инициатор проекта, разрешение на создание изображения он получил в администрации Железнодорожного района. По его словам, исполнительница, вдохновившись идеей, рисует бесплатно, а вот краску и расходные материалы жильцы купили за свои деньги.

Артем также показал нам, как национальное граффити будет выглядеть в итоге. Зубр и орнамент.


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать