Фотофакт: В Гомеле появился свой зубр 9.09.2017, 19:40

Город над Сожем украсит графити в национальном стиле.

Граффити в национальном стиле уже в ближайшее время украсит одну из стен во дворе дома 22 по ул. Тимофеенко.

На сегодняшний день фигура зубра уже угадывается достаточно четко. Рисует граффити гомельская художница Агата Ивихкайд.

Как сообщил «Сильным новостям» активист и видеоблогер Артем Шапоров, инициатор проекта, разрешение на создание изображения он получил в администрации Железнодорожного района. По его словам, исполнительница, вдохновившись идеей, рисует бесплатно, а вот краску и расходные материалы жильцы купили за свои деньги.

Артем также показал нам, как национальное граффити будет выглядеть в итоге. Зубр и орнамент.