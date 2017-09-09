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«За что мы платили? Куда пошли наши деньги?»

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  • 9.09.2017, 19:53
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Первый за 45 лет капитальный ремонт разозлил жителей минской пятиэтажки.

Как делают капитальный ремонт в далеко не самых старых домах Минска? Об этом cайту «Белорусского документационного центра» рассказали жители пятиэтажного дома номер 70 по ул. П.Глебки.

Ольга: «Наш дом старый, 1972 года. И это первый ремонт за 45 лет! Всего в доме 14 подъездов по 5 этажей, на каждом этаже по 3 квартиры. Графа в жировке "капремонт" появилась в 2000 году. Представляете, какая космическая сумма набежала за 17 лет? Ремонт сделан отвратительно — с грубейшими нарушениями технологий. К примеру, установленные отливы на наших балконах всю воду сливают на балкон. Через год обвалится потолок — т.к. он всё время мокрый. Я ходила на приём к помощнику «депутата», рассказала о ситуации с отливами. Обещали разобраться и помочь. Смешно сказать, но через несколько дней только ко мне пришли рабочие и установили второй такой же отлив. Теперь течет с двух. Гениально! Жильцы дома говорят, что неоднократно ходили в ЖРЭО и оставляли заявления и обращения с просьбой исправить все ошибки ремонта. Когда я в очередной раз пришла в ЖРЭО — они мне кинули проектно-сметную документацию в надежде, что я не смогу разобраться в технической терминологии и чертежах.

Да и вся документация — это огромная книга. Однако я отступать не стала и изучила её. К примеру, согласно смете, наши балконы рабочие должны были зачистить, два раза прогрунтовать, и в два слоя покрасить. А на деле: протёрли тряпкой поверхность под покраску и сразу же нанесли краску в один слой. Так же, согласно проектно-сметной документации, в подвалах всех 14 подъездов нашего дома должна была быть сделана бетонная стяжка. А её нет. Как в кино: "Видишь стяжку?" — "Нет", — "А она есть". Может, кто-то из сотрудников ЖРЭО дачу строит? — и ему бетон нужнее. Или бетон и вовсе не покупали». 

Елена: «Срубили все кусты и деревья. Оставили сухое дерево около 3 подъезда, которое даже и листочка не выпустило за всё лето. Два дня назад у нас случилось ЧП — рабочие проводили ремонтные работы в подвале третьего подъезда. Работали со сваркой. Ушли на обед. И случился страшный пожар. Приезжали несколько подрядов МЧС, прибежало и руководство ЖРЭО — понятно, для чего. Любая проверка покажет, что ремонт сделан с грубейшими нарушениями технологии. Вся "косметика" начинает обваливаться и трескаться. В некоторых местах отваливаются большие куски штукатурки. Мы очень недовольны этим ремонтом — "наремонтировали" так, что это опасно для нашей жизни — неизвестно, когда и где что-нибудь обвалится» 

Сергей Иванович: «Я живу в этом доме уже 30 с лишним лет, это первый ремонт, который я застал. Разве можно так наплевательски относиться к таким серьёзным вещам? Здание старое, здесь живут люди... Как можно подвергать людей опасности? За что мы платили? Куда пошли наши деньги?»


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