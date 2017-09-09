Белорусский Циолковский: История Казимира Семеновича, который изобрел многоступенчатую ракету 1 9.09.2017, 20:13

Казимир Семенович

NASA называет Семеновича одним из основоположников всей ракетной техники.

Есть в истории практически забытые сегодня люди, которые рассуждали о прототипах ракет задолго до XX века. Отмечаемое ныне 56-летие первого полета человека в космос – прекрасный повод, чтобы вспомнить Казимира Семеновича, военного инженера, изобретателя прототипа многоступенчатой ракеты, пишет planetabelarus.by.

Данный персонаж является одним из самых загадочных деятелей Великого княжества Литовского. Даже даты его рождения и смерти (1600–1651 гг.) известны только примерно. Для историков это не меньшая загадка, чем национальность ученого-теоретика, который уже в XVII веке писал о создании ракет и зарядов к ним. Согласно белорусским историкам, Семенович родился в шляхетской семье недалеко от Дубровно (ныне Витебская область). Сам Казимир в своих работах обходил место собственного рождения стороной, в то же время называя себя шляхтичем-литвином.

Источник: planetabelarus.by

Главной работой его жизни стала книга «Великое искусство артиллерии. Часть первая», изданная в 1650 году в Нидерландах в типографии Яна Янсона. В этой книге Семеновичем были заложены основы ракетостроения задолго до того, как они были сформулированы учеными мужами XX века. На протяжении практически двух веков после написания данная книга лежала в основе европейского искусства ведения войны, являясь уважаемым учебником по артиллерийской науке. Этот труд сделал Семеновича, по сути, предшественником современного ракетостроения. В книге, написанной на латыни («Artis Magnae Artilleriae pars prima»), помимо всего прочего, он описал принцип устройства многоступенчатых ракет, привел рисунки систем залпового огня и треугольного крыла-стабилизатора. Все это он написал и опубликовал еще за 250 лет до появления трудов Циолковского.

Сегодня трудно судить, но скорее всего Казимир Семенович учился в Виленской академии, хотя точных подтверждений этому нет. Однако не стоит сомневаться в том, что это был человек с большими познаниями в разных областях. Эпоха Возрождения требовала универсальных гениев: помимо химии, физики, оптики, гидравлики и акустики, Семенович изучал много искусств — как механических, так и свободных. По всей видимости, он был хорошо знаком со скульптурой, изобразительным искусством, литейным и граверным искусством. О его образованности и любви к чтению говорит тот факт, что в своей книге он ссылается на более чем 200 работ различных авторов.

Источник: planetabelarus.by

Известно, что Казимир Семенович принял участие как минимум в двух сражениях. Таким образом, можно сказать, что он имел отношение к военной службе в войсках Речи Посполитой. Точно известно, что в 1647 году он получил должность инженера коронной артиллерии. Но и до этого, он, по всей видимости, был на службе. Первый известный случай из его военной карьеры — это участие в осаде крепости Белой (сегодня находится на территории Тверской области в России), которая продолжалась с 22 марта по 27 мая 1634 года. О данной осаде он написал как непосредственный свидетель событий, не указав, какую именно роль он в это время играл.

Вторым известным участием Семеновича в сражениях стала битва с крымскими татарами под Ахматовом, которая произошла 30 января 1644 года (сегодня территория Черкасской области Украины). О ходе этого сражения он также рассказывал от первого лица. Возможно, в это время Казимир состоял в артиллерии коронного гетмана Станислава Конецпольского. Рассказывая о данном сражении, он отметил, что татарские пиротехники прикрыли отступление своих войск густой дымовой завесой.

В Голландии Семенович бывал как минимум дважды. Первый раз его, по всей видимости, отправил туда король Владислав IV. Он нес военную службу у герцога Фредерика Оранского, принял участие в испано-голландской войне, в том числе в осаде Гюйста, которая произошла в 1645 году. Вернулся обратно на территорию Речи Посполитой в 1646 году, когда король Владислав IV начал собирать по всей Европе специалистов в области артиллерии для ведения большой войны с турками. С тех пор он служил в коронной артиллерии, с 1648 года был заместителем начальника. Согласно совету нового короля Яна-Казимира около 1649 года вернулся в Нидерланды, чтобы напечатать там свой труд по артиллерии.

Источник: planetabelarus.by

Снова оказавшись в Нидерландах, Казимир Семенович постарался обобщить весь накопленный военный опыт применения артиллерии и систематизировать полученные знания. До этого он достаточно активно осваивал имеющуюся литературу не только по военному делу, но и по истории, культуре, пиротехнике, общался с производителями орудий и изготовителями фейерверков. Еще будучи на службе у короля Владислава ІV, он самостоятельно осуществлял эксперименты и опыты по внутренней и внешней баллистике, выполнял запуски сконструированных им ракет. Неудивительно, что в итоге он поставил перед собой задачу — создать литературный труд, который позволил бы связать воедино практику с теорией и обобщить все накопленные знания и достижения точных наук тех лет.

В своем трактате «Великое искусство артиллерии» автор собрал 304 страницы материала, в том числе 22 гравюры и 206 различных рисунков. Гравюры были выполнены по эскизам самого автора известным голландским гравером Якобом ван Мейерсом. Данный труд стал настоящим учебником для артиллеристов, совместив накопленные знания и опыт с оригинальными мыслями и наработками самого Казимира Семеновича. Некоторые разделы данной книги сильно опережали свое время. В частности, в работе было описание и технология производства нескольких десятков моделей различных летательных аппаратов.

Источник: planetabelarus.by

Популярность книги в Европе на протяжении двух веков объяснялась ее энциклопедичностью. Семеновичу удалось создать квинтэссенцию технических знаний своего времени, которую он удачно совместил с наблюдениями древних философов и ученых. Для его работы была характерна сжатая, экстрактивная и очень точная информация по созданию разнообразных ручных гранат, ракет и шутих — их основные характеристики, необходимые для производства материалы и инструменты. В работе Казимира Семеновича нашлось место описанию ракет и зарядов разных видов. Он описывал ракеты от изделий со стабилизирующей жердью до «крылатых» ракет. Также он рассказал о своей теории создания «прообраза многоступенчатой ракеты».

Если какие-то из перечисленных им принципов строения и типов ракет Семенович мог в том или ином виде почерпнуть в доступных ему источниках информации, то концепция многоступенчатой ракеты, безусловно, стала его прорывным изобретением. До него никто никогда не описывал подобных механизмов.

Неудивительно, что для современников автора и для сегодняшних ученых наибольший интерес в его книге представляла именно 5-я глава, которая называлась «Dе Rocketis». На страницах этой главы ученый представил свое видение многоступенчатой ракеты, которая представляла собой модификацию составной ракеты, обладающей автономными ракетными двигателями, которые располагались один за другим и работали по очереди. Каждая из трех составных ракет имела свой запас топлива, воспламенитель и сопло. Ученый предполагал, что после сгорания запаса топлива в первой ступени она отпадет и упадет на землю. Далее должен был загореться порох во второй ступени, которая также упадет на землю после сгорания всего топлива. Затем топливо загорится в третьей ступени, все это время ракета должна подниматься вверх.

Но многоступенчатая ракета — это не единственное, что предложил Казимир Семенович. Он стал разработчиком стабилизаторов типа «дельта». До этого для придания ракете стабилизации во время полета к ней прикрепляли специальную длинную жердь, которая равнялась 7-8 размерам корпуса самой ракеты. В то же время Семенович предложил отказаться от жерди и крепить на ракете специальные крылья треугольной формы. Данные крылья-стабилизаторы по сей день используются уже в современном ракетостроении.

Источник: planetabelarus.by

Обширный и подробный труд Семеновича был переведен на многие языки стран Европы и многократно переиздавался. На протяжении полутора столетий он вообще оставался единственным европейским учебным пособием по артиллерийскому делу. Известно, что Казимир Семенович до смерти успел подготовить и вторую часть своей книги, которая должна была вместить подробную историю развития артиллерии от древнего мира до дней его жизни. Однако до наших дней данная книга не дожила, хотя были сведения, что еще в начале XX века она хранилась в Санкт-Петербурге в библиотеке Артиллерийского музея.

В свое время по книге Казимира Семеновича учились Ньютон, российский император Петр Первый и французский Наполеон Бонапарт. Отец и основоположник российской космонавтики Циолковский прямо ссылался на Казимира Семеновича в некоторых своих работах. А американское космическое агентство NASA и вовсе называет Семеновича одним из основоположников всей ракетной техники.