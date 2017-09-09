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50 тысяч человек вышло в Лондоне на марш против Brexit

  • 9.09.2017, 20:08

В акции принял участие известный музыкант Боб Гелдоф.

Десятки тысяч человек прошли в субботу, 9 сентября, маршем к Парламентской площади в центре Лондона в знак протеста против выхода Великобритании из ЕС, пишет DW.

Так называемое "народное шествие в поддержку Евросоюза" стало лишь одной из акций в череде протестных мероприятий, получивших собирательное название "осень недовольства", отмечает британская ежедневная газета Evening Standard. В эти выходные оно приурочено к запланированному на 11 сентября голосованию в Палате общин по законопроекту о выходе Лондона из ЕС.

По оценкам организаторов, на улицы вышли около 50 тысяч человек. В официальной группе мероприятия в Facebook свыше 3 тысяч 600 человек отметили, что интересуются его проведением.

Собравшиеся несли в руках плакаты с надписями "Я люблю ЕС", "Brexit - токсичен", "Уже скучаю по Евросоюзу".

К митингующим в районе Уголка ораторов в Гайд-парке присоединился лидер партии "Либеральных демократов" Джон Винсент Кейбл. Кроме того, в числе активистов можно было заметить ирландского музыканта Боба Гелдофа.

Когда запланирован Brexit?

Изначально предполагалось, что переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза завершатся к концу 2017 года. Таким образом, осталось бы восемь месяцев на то, чтобы разработать пакет законопроектов о будущих отношениях между ЕС и Соединенным Королевством. В случае если все пойдет по графику, остальные пять месяцев до официального выхода, запланированного на 29 марта 2019 года, уйдут на то, чтобы стороны ратифицировали соглашения.


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