Почему люди верят в теории заговора 9.09.2017, 20:25

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И можно ли их переубедить.

Я сижу в поезде с группой футбольных фанатов. Они в хорошем расположении духа — их команда наверняка выиграла — и заняли все свободные места вокруг меня. Один из них поднимает выброшенную газету и посмеивается, озвучивая последние «альтернативные факты», о которых говорит Дональд Трамп. Очень скоро все остальные начинают высказывать свои мысли о любви американского президента к теориям заговора. Эта болтовня быстро перетекает к теориям заговора, и я наслаждаюсь тем, как футбольные фанаты жестоко издеваются над сторонниками плоской Земли, мемами про химиотрассы и так далее, пишет healthystyle.info.

Так начинает свой рассказ профессор химии Марк Лорх на The Conversation.

И вдруг в разговоре наступает затишье, и кто-то вклинивается с новым посылом: «Возможно, все это и чепуха, но не говорите, что вы верите всему, чем нас кормит желтая пресса. Взять, к примеру, высадки на Луну — это же очевидная фальсификация, и не самая удачная. Я читал в блоге, что ни на одной из фотографий даже звезд не видно!».

К моему удивлению, оратору подкидывают новых «свидетельств» в пользу мистификации высадки на Луну: непоследовательные тени на фотографиях, развевающийся флаг, когда на Луне нет даже легкого ветерка, кто снимал Нила Армстронга, выходящего на поверхность, когда там некому было даже свечку подержать.

Минуту назад они казались рациональными людьми, способными оценить доказательства и прийти к логическому заключению. Но теперь все пошло вверх дном. Поэтому я делаю глубокий вдох и решаю включиться в разговор.

«На самом деле, все это можно легко объяснить».

Они смотрят на меня с ужасом: незнакомец осмелился вмешаться в их разговор. Я продолжаю, не останавливаясь, вываливая на них факты и рациональные объяснения.

«Флаг не развевался на ветру, он просто двигался так, как его запустил в движение Базз Олдрин. Фотографии были сделаны во время лунного дня — очевидно, днем звезд не видно. Странные тени — это из-за широкоугольных объективов, которые они тогда использовали, они искажали фотографии. И никто не снимал Нила, спускающегося по лестнице. На внешней стороне лунного модуля была установлена камера, которая снимала его гигантский скачок. Если этого недостаточно, то последний гвоздь в крышку гроба этих доказательств предоставил Лунный разведывательный орбитальный аппарат, а точнее его снимки места посадки, где можно четко увидеть следы, оставленные астронавтами с тех пор, как они бродили по поверхности.

«Сделано!», подумал я про себя. Но оказалось, что моих слушателей я не убедил. Они накинулись на меня, выдавая все больше и больше смехотворных доказательств. Режиссером был Стэнли Кубрик, главный персонаж погиб при загадочным обстоятельствах… и так далее.

Поезд остановился, и хотя остановка была не моя, я воспользовался возможностью и удрал.

И пока я медленно брел по перрону, в моей голове роились мысли о том, почему факты так плохо меняют мнения заблуждающихся людей.

Простым ответом будет то, что факты и рациональные аргументы не особо хорошо меняют убеждения людей. Потому что наши рациональные мозги прошиты на протяжении эволюции вдоль и поперек. Одна из причин, почему теории заговора всплывают с завидным постоянством, состоит в нашем желании снабдить мир структурой и невероятной способности распознавать закономерности. Одно из недавних исследований показало корреляцию между желанием увидеть структуру и склонностью верить в теории заговора.

Взять, например, эту последовательность нулей и единиц:

0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1

Видите закономерность? Вполне возможно — и вы не одиноки. Быстрый опрос в твиттере, напоминающий другое, более серьезное исследование, показывает, что с вами согласятся 56% человек — даже если эта последовательность была создана мной во время подбрасывания монетки.

Похоже на то, что наша необходимость в структурах и наш навык распознавания закономерностей могут быть гиперактивными и приводить к тому, что мы замечаем закономерности — созвездия, облака, похожие на собак, и вакцины, вызывающие аутизм, — там, где их просто нет.

Способность видеть закономерности наверняка была полезной чертой для выживания у наших предков — лучше ошибочно испугаться хищника, чем упустить из виду настоящего большого голодного кота. Но забросьте эту же тенденцию в наш богатый информацией мир — и увидите несуществующие связи между причиной и следствием — теории заговора — повсюду.

Давление сверстников

Еще одна причина, по которой мы склонны верить теориям заговора, в том, что мы все-таки социальные животные и наш статус в обществе намного важнее (с эволюционной точки зрения), чем правота. Следовательно, мы постоянно сравниваем свои действия и убеждения с ними же у сверстников, а затем меняем, подстраиваясь. Если наша социальная группа во что-то верит, вероятнее всего, мы последуем за стадом.

Этот эффект социального влияния на поведение был хорошо продемонстрирован еще в 1961 году в эксперименте с перекрестком, проведенным американским социальным психологом Стэнли Милгрэмом и его коллегами. Эксперимент был простым (и забавным) настолько, что вы сможете провести его сами. Просто найдите оживленный перекресток и смотрите на небо в течение 60 секунд.

Скорее всего, немногие остановятся и проверят, на что же вы смотрите — в этой ситуации Милгрэм обнаружил, что присоединилось всего 4% прохожих. Теперь попросите друзей присоединиться к вам и вашим наблюдениям за небом. По мере того, как группа растет, все больше и больше незнакомцев останавливаются и смотрят наверх. К тому времени, как группа набрала 15 глазеющих в небо, около 40% зевак останавливались и запрокидывали головы. Вы наверняка видели такой же эффект в действии на рынках, когда вы оказываетесь у стенда, вокруг которого собралась толпа.

Этот принцип в той же степени применим и к идеям. Чем больше людей верит в информацию, тем вероятнее мы будем воспринимать ее как истину. И если, благодаря нашей социальной группе, мы сильно подвержены влиянию конкретной идеи, она встраивается в наше мировоззрение. Короче говоря, социальное доказательство — гораздо более эффективная методика убеждения, чем доказательство, основанное на фактах. Поэтому такого рода доказательства и популярны в рекламе («80% мамочек рекомендуют»).

Социальное доказательство — лишь одна из множества логических ошибок, которые заставляют нас игнорировать факты и доказательства. Связанная с этим проблема — предвзятость к данным, склонность людей искать и принимать на веру данные, которые поддерживают их точку зрения, игнорируя все остальные. Все мы от этого страдаем. Просто вспомните, когда вы в последний раз слушали споры по радио или телевидению. Насколько убедительным вы находили аргумент, который расходился с вашей точкой зрения, по сравнению с другим?

Скорее всего, независимо от рациональности любой из сторон, вы в значительной степени отклоняли аргументы оппозиции и аплодировали тем, с которыми соглашались. Предвзятость в подтверждении также проявляется в склонности выбирать информацию из источников, которые и без того сходятся с вашей точкой зрения. Следовательно, ваши политические убеждения наверняка будут определять ваши избранные новостные каналы.

Конечно, существует система убеждений, которая распознает логические ошибки, вроде вышеназванной, и пытается их сгладить. Наука, за счет повторения наблюдений, превращает анекдот в данные, снижает погрешность из-за предвзятости и соглашается с тем, что теории могут обновляться перед лицом доказательств. Это означает, что можно править самое ядро. Но предвзятость в подтверждении данных — это наш общий бич. Знаменитый физик Ричард Фейнман так описывал забавный пример, который родился в одной из самых строгих областей исследований, физике частиц:

«Милликан измерил заряд электрона в эксперименте с падающими каплями масла и получил ответ, который, как мы теперь знаем, не совсем верный. Он не совсем верный, потому что у него было неправильное значение вязкости воздуха. Интересно посмотреть на историю измерений заряда электрона после Милликана. Если построить их функцию времени, вы обнаружите, что этот вот чуть больше, чем у Милликана, а следующий чуть больше предыдущего, а следующий еще больше, пока, наконец, они не дойдут до числа, которое выше».

«Почему они сразу не поняли, что новое число было выше? Этого-то ученые, стоящие за этой историей, и стыдятся. Потому что очевидно, что они поступали следующим образом: когда они получали число, которое было много выше милликановского, они думали, что что-то пошло не так, и пытались найти причину ошибки. Когда получали число, близкое к милликановской величине, они с этим мирились».

Ошибки, разрушающие мифы

Возможно, вы выберете подход популярных СМИ и возьметесь перебирать заблуждения и теории заговора, выступая в роли разрушителя мифов. Сопоставление мифа с реальностью кажется хорошим способом сравнивать факт и ложь бок о бок, чтобы где-то между рождалась истина. Но этот подход, опять же, оказывается неудачным и производит строго противоположный эффект, в результате которого миф становится более запоминающимся, чем факт.

Один из самых ярких примеров этого был замечен в ходе исследования, оценивающего буклет «Мифы и факты» на тему вакцин против гриппа. Сразу после прочтения буклета участники точно помнили факты как факты, а мифы как мифы. Но всего через 30 минут у них в головах все перевернулось вверх дном, и мифы вспоминались как «факты».

Есть мнение, что одно только упоминание мифов помогает их укрепить. И с течением времени вы забываете контекст, в котором слышали миф — в данном случае во время развенчания — и остались только с самим фактом этого мифа.

Что еще хуже, представление корректирующей информации группе с твердыми убеждениями может на самом деле укрепить ее точку зрения, несмотря на новую информацию, которая ее должна подрывать. Новые факты создают бреши в наших убеждениях и сопряжены с эмоциональным дискомфортом. Но вместо того, чтобы менять свои убеждения, мы склонны оправдываться и ненавидеть противоположные теории, которые могут поколебать наши системы ценностей. Это так называемый «эффект бумеранга» — и это огромная проблема, если вы решитесь «лечить» людей от заблуждений.

Например, исследования показали, что общественная информация, призванная снизить уровень курения, потребления алкоголя и наркотиков, имеет противоположный эффект.

Подружиться и разоблачить

Итак, если вы не можете полагаться на факты, как заставить людей отказаться от своих теорий заговора или прочих иррациональных идей?

Научная грамотность, вероятно, поможет в долгосрочной перспективе. Под этим я не подразумеваю знакомство с научными фактами, цифрами и приемами. Вместо этого грамотность нужна в научном методе, например, как аналитическое мышление. Исследования показывают, что отбрасывание теорий заговора связывают с аналитическим мышлением. Большинство людей никогда не будут заниматься наукой, но мы сталкиваемся с ней ежедневно и используем на повседневной основе, поэтому гражданам нужны навыки критической оценки научных суждений.

Конечно, изменение учебного плана нации не поможет с моей аргументацией в поезде. Для быстрого реагирования важно осознать, что чрезвычайно полезным будет участие в племени. Прежде чем начинать проповедь, найдите общий язык.

Между тем, чтобы избежать эффекта обратной реакции, игнорируйте мифы. Даже не упоминайте и не подтверждайте их. Просто отмечайте: вакцины безопасны и уменьшают вероятность заражения гриппом на 50-60%, на этом всё. Не упоминайте заблуждения, поскольку они, как правило, запоминаются лучше.

Кроме того, не заставляйте оппонентов закрываться, бросая вызов их мировоззрению. Вместо этого предлагайте объяснения, которые будут резонировать с их предыдущими убеждениями. Например, консервативные отрицатели изменения климата гораздо более склонны менять свои взгляды, если им также представить возможности для развития бизнеса в интересах окружающей среды.

И еще одно предложение. Подкрепляйте свою точку зрения рассказами. Люди вовлекаются в нарратив гораздо сильнее, чем в аргументационные или описательные диалоги. Истории связывают причины и следствия, и сделать выводы, к которым вы хотите подвести, будет практически неизбежно.

Все это не означает, что факты и научный консенсус не имеют значения. Имеют и очень важное, даже важнейшее. Но осознание недостатков нашего мышления позволит вам представить свою мысль гораздо более убедительно. Нужно говорить с человеком на его языке, языке друга, а не врага.

Вместо того чтобы связывать несвязанные точки и придумывать теорию заговора, нам нужно требовать доказательства от лиц, принимающих важные решения. Запрашивайте данные, которые могут поддержать их точку зрения. Отчасти также нужно признать наши собственные предвзятости, ограничения и логические ошибки.

Как прошел бы мой разговор в поезде, если бы я прислушался к своему собственному совету? Давайте вернемся к моменту, когда я заметил, что все перевернулось вверх дном. На этот раз я глубоко вздохнул и облокотился.

«Эй, неплохая игра получилась. Жаль, что не удалось достать билетик».

И вот мы уже обсуждаем шансы команды в этом сезоне. Через несколько минут болтовни я поворачиваюсь к теоретику лунного заговора: «Слушай, я тут подумал по поводу той темы, что ты рассказал про лунные высадки. На некоторых фотографиях не было звезд?».

Он кивает.

«Так, может быть, на Луне был день, ведь днем на Земле мы не видим никаких звезд?».

«Не подумал об этом. Может быть и так. Получается, вся та заметка была липовой».