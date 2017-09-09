Россия угробила угольную отрасль Донбасса 2 9.09.2017, 20:33

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Донецкие шахтеры за полгода получили по одной месячной зарплате и по продуктовому набору.

Полгода после «национализации» в ЛДНР формально украинских предприятий, в том числе и шахт, показали неспособность России обеспечить «республикам» экономическую альтернативу Украине, пишет сайт real-vin.com.

Например, сотрудники «Донецккокса» за эти полгода получили по одной месячной зарплате и по продуктовому набору. «Подсолнечное масло, мука, крупы, консервы, макароны и многое другое», - расписав подарочный набор, местные рашистские СМИ скромно промолчали о долгах по зарплате.

Но в соцсетях местные жители объективно описывают состояние в отрасли:

«На Зуевской ТЭС уже 150 тысяч тонн угля, а зимой обычно от 2 до 8», - то есть, не зная куда девать все еще добываемый уголь, террористы складируют его на двух подконтрольных ТЭС впрок (эдак лет на 10-20).

«Закрылась последняя шахта в Луче (ЛНР), где платили, и куда со всех шахт на нее переходили…» - «Упс. Теперь и эти на полигон пойдут рашку встречать».

«Уже неделю, как топится самый объемный водоотлив шахты "Краснолучская", что означает медленное (до года), но верное затопление всей шахты».

А вот как обстоят дела на одной из немногих работающих шахт: «Донецк. На Засядько в проходке получают 7 тысяч деревянных и работают по 12 часов в день. Зато без биндер...». При Украине было по 8-12 тысяч гривен и 8-часовой рабочий день.

«Донецк. Наши местные угольщики как-то приуныли. Сбыта на рашку нет совсем. Остался вариант загнать через ЛНР на рашку втихоря, а потом в Украину» - «ЦОФ прям на границе. Но там объемы маловаты и много на решалово отдавать надо, чтоб их включили в квоту поставки под рашкины документы».

На скринах люди жалуются, что шахата «Комсомолец Донбасса» уходит в очередной бесплатный отпуск. А также, что на шахтах не оплачиваются больничные листы…