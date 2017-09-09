Минску – 950: Видеографика с интересными фактами о столице 1 9.09.2017, 20:40

Наша столица старше Берлина, Стокгольма, Москвы и Варшавы

Сегодня и завтра в Минске празднуют День города. По этому поводу мы подготовили видеографику с интересными фактами о белорусской столице, пишет сайт телеканала «Белсат».

Знали ли Вы, что:

Впервые упоминается в «Повести временных лет» – 1067 год

Минск старше Берлина, Стокгольма, Москвы, Варшавы

18 раз Минск сгорал дотла

Впервые Минск отметил день города 6 января 1722 года

Первое такси появилось в 1906 году – раньше Нью-Йорка

Нацисты планировали переименовать Минск в Асгард

Площадь Минска больше государства Лихтенштейн, Сан-Марино, Мальты

«Google Earth» не позволяет рассмотреть «американку» КГБ