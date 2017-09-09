Остановить ограбление народа можно только одним способом 1 9.09.2017, 21:04

ФОТО: @PR0TEZ

20 октября в Минске пройдет Марш рассерженных белорусов 2.0.

20 октября белорусы снова выйдут на улицы. Рада Белорусского Национального Конгресса призвала провести в этот день Марш рассерженных белорусов 2.0. Об этом говорится в заявлении «остановить ограбление народа», принятом сегодня. Cайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org приводит его текст полностью:

— Главе режима требуется все больше денег на опасные военные игры, на повышение зарплат своим силовикам и чиновникам, на новые дворцы и развлечения «принцев». Поэтому политика ограбления народа властью продолжается и приобретает все новые формы.

Успокоенный временным перерывом в протестных акциях главный начальник вновь вернулся к своей безумной идее поборов с безработных. Начался резкий рост цен коммунальных услуг. Реальные зарплаты людей падают, пенсии не успевают за ростом цен. Придумываются самые разные способы залезть в карманы к людям. Дошло до того, что сумма штрафов с граждан превышает все социальные расходы государства.

Официальная статистика все больше расходится с реальностью, Белстат окончательно стал частью пропагандистской машины режима.

Остановить ограбление народа можно только одним способом — снова показать тем, кто незаконно правит страной и влезает в наши карманы, что мы не «молчаливое большинство». Активным протестом заставить их уменьшить свои аппетиты и вернуть народу его законное право выбрать новую власть, способную вывести страну из кризиса.

Рада Белорусского Национального Конгресса заявляет о своем намерении провести 20 октября в Минске Марш рассерженных белорусов 2.0 с требованием прекратить ограбление народа.

Время и место начала марша будут определены позже.

Власть — народу!

Жыве Беларусь!