Шведские ученые выяснили, что среди воинов-викингов были женщины 1 9.09.2017, 21:28

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Исследователи проанализировали ДНК викингов на острове Бьорк в озере Мэларен.

Согласно исследованию останков древних викингов, высокие военные должности занимали не только мужчины, но и женщины, передает ТАСС.

К такому выводу шведские ученые пришли после анализа ДНК останков из могилы на острове Бьорке в озере Мэларен (первая столица викингов), открытой в XIX веке. Тогда, кроме костей, из захоронения были извлечены многочисленные предметы, в том числе оружие, останки двух коней, настольная игра, что указывало на высокий военный статус похороненного человека. До этого считалось, что это мужчина, но новые данные говорят о том, что это женщина.

Руководитель исследования, археолог Шарлот Хеденшерна-Юнсон считает, что все это говорит о куда более сложном устройстве общества викингов, чем было принято считать. "Это дает более глубокое понимание. Когда говорят о людях из древней истории, забывают, что они были личности", - подчеркивает она. По ее словам, в древних обществах главным был не столько пол, сколько личные способности.

"Даже если я думаю, что офицерские должности чаще занимали мужчины, если был подходящий человек, то его пол имел куда меньшее значение", - говорит Шарлот Хеденшерна-Юнсон.

В начале XX века в Норвегии из могильников времен викингов были также извлечены останки двух женщин-воинов. Это стало известно после изучения скелетов.

Город Бирка на острове Бьорке

На Бьорке (в переводе - "березовый остров"), расположенном в 50 км от шведской столицы, более тысячи лет назад располагалось поселение Бирка, которое часто называют первым городом Швеции. В 1993 году остров был внесен в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.