В Малайзии возле магазина поймали крокодила 9.09.2017, 21:43

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Местные жители вызвали пожарных, чтобы они отвезли рептилию обратно в реку.

В малайзийском городе Лимбанг, в штате Саравак, крупный крокодил приполз к магазину одного из местных жителей. Чтобы поймать хищника, вызвали пожарных, у которых в ходе этой операции возникли проблемы, пишет korrespondent.net.

В опубликованном ролике видно, как на раскрывшего пасть крокодила сначала пытаются набросить веревку, но он вырывается. Также на хищника пытались накинуть тряпку, но он снова дал отпор.

По словам автора видео, пожарные потратили около часа, пока не справились с крокодилом. Его погрузили на грузовик и отвезли к местной речке, откуда он и приполз.

Отмечается, что это первый случай, когда крокодил добрался до города.