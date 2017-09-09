Художник Артем Лоскутов расклеил в Москве стикеры в поддержку режиссера Серебренникова 9.09.2017, 22:08

Кирилл Серебренников

Художник провел яркую акцию солидарности с известным режиссером.

В Москве появились стикеры с изображением режиссера Кирилла Серебренникова. Автор стикеров – художник Артем Лоскутов. Фотографии стикеров с изображением Кирилла Серебренникова за решеткой в зале суда появились и в социальных сетях, передает «Радио Свобода».

Стикеры размещены на стенах домов, на окнах и витринах, в общественном транспорте. Кроме изображения арестованного режиссера, наклейки содержат надпись: "Москва – город, где создается история" и число 870. Три цифры означают возраст Москвы. К этой дате 9 и 10 сентября приурочено празднование Дня города.

Солидарность с российским режиссером, отметившим два дня назад свой 48-й день рождения, выразят 10 сентября и жители Парижа. Как сообщает РИА Новости, акцию организуют Национальный театр Шайо, Авиньонский театральный фестиваль и Национальный центр драмы "Нормандия-Руан".

В 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он был помещен под домашний арест. Его уголовное преследование вызвало отклик солидарности в России и за рубежом. Сторонники режиссера посчитали уголовное дело против него политически мотивированным.