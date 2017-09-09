Первые платные дороги в Украине 1 9.09.2017, 22:40

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Такие дороги будут использоваться как транзитные коридоры через страну.

Появление платных дорог в Украине возможно только при наличии альтернативного бесплатного проезда в соответствии с Законом Украины «Об автомобильных дорогах». То есть, автодороги общего назначения тоже будут работать. Об этом сообщает в Твиттере министр экономики и торговли Михаил Титарчук, пишет сайт autodriving.net.

Концессия на строительство будет предоставлена на конкурсной основе. Государственная собственность только делегируется концессионеру на определенный период и не переходит в его личную. Срок концессии будет составлять от 3 до 50 лет и будет определяется с учетом срока необходимого для возмещения инвестиций и получения амортизации, а также с учетом срока, обоснованно необходимого для достижения целей и задач концессии.

«Контроль над концессионным договором осуществляют все стороны. Это гарантирует законность и реализацию интересов как государства, так и бизнеса «, — сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли Украины.

Закон о концессии разработан исключительно под Украину, с учетом местных особенностей.

«Новый закон определяет прозрачную конкурсную процедуру избрания концессионера», — сообщает Михаил Титарчук.

Конкурс планируется провести в несколько этапов. В частности, будут отобраны участники со своими предложениями, далее специальная комиссия проведет оценку и определит победителя, с которым в дальнейшем будут вестись переговоры.

Новые дороги будут в первую очередь использоваться как транспортные коридоры через страну. Концессионные автодороги планируется совместить с уже существующими трансъевропейскими дорогам.