От Сиднея до Нью-Йорка: как мир встретил Новый год

От Сиднея до Нью-Йорка: как мир встретил Новый год1
- 1.01.2018, 10:03
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Лучшие кадры первого мгновения 2018 года со всей планеты.
Первыми Новый 2018-й год встретили жители тихоокеанских островов Самоа, Тонга и Кирибати. С размахом Новый год отпраздновали жители Австралии, Новой Зеландии, Китая, Японии и Индии, сообщает bbc.com.
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Пиротехническое шоу в бухте Виктория в Гонконге напротив местного экспоцентра.
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Салют над Сиднейской бухтой продолжался 12 минут.
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Несмотря на холод, на Таймс-сквер вышли десятки тысяч людей.