От Сиднея до Нью-Йорка: как мир встретил Новый год 1 1.01.2018, 10:03

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Лучшие кадры первого мгновения 2018 года со всей планеты.

Первыми Новый 2018-й год встретили жители тихоокеанских островов Самоа, Тонга и Кирибати. С размахом Новый год отпраздновали жители Австралии, Новой Зеландии, Китая, Японии и Индии, сообщает bbc.com.

Бангкок отметил Новый год эффектным салютом над рекой Чао Прайя.

"Лисий парад" в токийском районе Одзи традиционно предшествует первой новогодней молитве и собирает большое количество туристов и местных жителей.

Пиротехническое шоу в бухте Виктория в Гонконге напротив местного экспоцентра.

Жители Сеула встретили Новый год со светящимися воздушными шарами в руках.

За грандиозным световым шоу в австралийском Сиднее наблюдало около миллиона зрителей.

Салют над Сиднейской бухтой продолжался 12 минут.

В Сингапуре отсчет часов и минут до наступления 2018 года также сопровождался красочным фейерверком.

Пятиминутным фейерверком встретили Новый год жители и гости новозеландского Окленда.

Индийские школьники в Амритсаре ответственно подошли к подготовке празднования Нового года.

Жители Дели собрались для встречи Нового года у монумента "Ворота Индии".

Грандиозный салют в Лондоне длился около 15 минут, всего было выпущено 50 тысяч залпов.

Новогодняя ночь в Нью-Йорке стала одной из самых холодных за последние десятилетия - столбик термометра опустился ниже -12 градусов.

Несмотря на холод, на Таймс-сквер вышли десятки тысяч людей.