«Подарки» под елку: В Беларуси выросли штрафы и пенсионный возраст 7 1.01.2018, 10:13

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С 1 января вступили в силу новые законы.

Базовая величина в Беларуси с 1 января 2018 года повышается до Br24,5, сообщает interfax.by.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров от 22 декабря 2017 года N997.

31 декабря 2017 года базовая величина составляла Br23.

В Беларуси к базовой величине привязаны штрафы и ряд других выплат.

Также в Беларуси реализован очередной этап повышения пенсионного возраста. С 1 января 2018-го для женщин он уже составляет 56 лет (до реформы — 55 лет), для мужчин — 61 год (ранее — 60 лет). По сравнению с прошлым годом белорусы станут уходить на пенсию на полгода позже.

Как известно, Лукашенко подписал указ, которым предусматривалось поэтапное повышение пенсионного возраста, в апреле 2016 года. В соответствии с ним повышение происходит ежегодно на полгода (впервые — с 1 января 2017-го). Реформа должна закончиться в 2022 году, когда пенсионный возраст для женщин будет повышен до 58 лет, для мужчин — до 63 лет.