Семь фильмов, которые можно смотреть сегодня весь день 2 1.01.2018, 10:25

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Посвятить выходной день просмотру кино – это особое удовольствие.

Посвятить весь день просмотру кино – это особый кайф. Издание citydog.by подобрало для вас лучшие фильмы 2017 года. Наслаждайтесь!

«БЛОКБАСТЕР», РОМАН ВОЛОБУЕВ

Что за фильм. Российская криминальная комедия с феминистскими акцентами и скандалом на «Кинотавре-2017», вдобавок получившая приз за «новый уровень жанрового кино». Обычная телеведущая Лиза волей случая оказывается ночью в обычных подмосковных Электроуглях, где отвязная chiquita Наташа грабит точку микрокредитования. А потом Наташа берет Лизу в заложницы, и они отправляются в Москву.

Зачем смотреть. «Блокбастер» – динамичный, легкий, не напрягающий фильм, отличный для начала киномарафона. При этом совсем не глупый. Немного абсурдистский, но что уж делать, если жизнь иногда похлеще любого абсурда. Главные роли в блокбастере играют классные Анна Чиповская, Светлана Устинова и Евгений Цыганов. Особенно хороша Чиповская, героиня которой «делает» самые идиотские (в лучшем смысле) сцены фильма.

Начало сеанса: 10:00.

Продолжительность: 1 час 23 минуты.

«ДЮНКЕРК», КРИСТОФЕР НОЛАН

Что за фильм. Потрясающий блокбастер Кристофера Нолана, режиссера «Начала» и «Темного рыцаря». Военная драма, рассказывающая про одно из самых знаменитых сражений Второй мировой – битву за Дюнкерк. Когда немцы прижали анличан и французов к морю, когда поражение было неминуемо, британский флот (военный и гражданский) совершил невозможное – эвакуацию сотен тысяч солдат на Британские острова.

Зачем смотреть. «Дюнкерк» полностью погружает зрителя в атмосферу неминуемой катастрофы, странным образом оставляя надежду. Фильм очень сильно воздействует на зрение, слух и воображение – картинка, тикающие часы и режиссерские недомолвки создают особое настроение. С визуальной точки зрения «Дюнкерк» можно смело назвать шедевром, за что спасибо оператору Хойте Ван Хойтеме.

Не забудем также режиссерский эксперимент Нолана: битву в трех стихиях (земля, вода, воздух) он разворачивает в отдельных временных пластах. В итоге получилось по-настоящему авторское кино про войну, смерть и выживание.

Начало сеанса: 11:30.

Продолжительность: 1 час 46 минут.

«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ», РУПЕРТ САНДЕРС

Что за фильм. Долгожданная экранизация культового аниме, которое в 1995-м снял японец Мамору Осии. О важности последнего говорит тот факт, что анимешный «Призрак» вдохновил братьев Вачовски на «Матрицу». Итак, недалекое будущее, Япония. Майор Мотоко Кусанаги служит в секретном Девятом отделе, который являет собой спецслужбу внутри японского МВД и занимается особо опасными преступлениями. Мотоко ведет поиск опасного киберпреступника, одновременно раскрывая загадку своего второго рождения в роли киборга.

Зачем смотреть. «Призрак в доспехах» обладает идеальным визуальным стилем, но при этом не ограничивается только картинкой. Фильм поднимает экзистенциальные вопросы идентичности – то, что рефлексией озадачена женщина-киборг, заставляет задуматься о будущей эволюции человека. Банальностью будет сказать, что спецэффекты прекрасны, но это факт – достаточно оценить термооптический костюм Скарлетт Йоханссон.

Да, что бы снобы ни говорили про miscasting, Йоханссон удивительно хороша и органична в роли Мотоко Кусанаги. Для многих ее появления на экране уже достаточно, чтобы погрузиться в футуристичный мир «Призрака».

Начало сеанса: 13:30.

Продолжительность: 1 час 46 минут.

«МОЛОДОЙ ГОДАР», МИШЕЛЬ ХАЗАНАВИЧУС

Что за фильм. Довольно неоднозначный байопик, посвященный гениальному Жану-Люку Годару. Некоторые критики посчитали фильм пародийным или вовсе неудавшимся. И тем не менее... Париж, 1968 год. Годар снимает свой знаменитый фильм «Китаянка» про группу студентов, изучающих маоизм. В главной роли – Анна Вяземски, его будущая жена (фильм Хазанавичуса основан на ее мемуарах). А в Париже тем временем наступает студенческая весна-68, и Годар со страстью присоединяется к бунтующей молодежи.

Зачем смотреть. Из-за фигуры главного героя. Жан-Люк Годар – несомненно, один из самых влиятельных режиссеров мирового кино. И если поводом рассказать о нем становится спорный фильм – окей! Главное, что кто-нибудь обязательно захочет посмотреть фильмы Годара. Его роль исполнил классный Луи Гаррель («Мечтатели» Бертолуччи), Анну Вяземски сыграла Стейси Мартин из триеровской «Нимфоманки».

Начало сеанса: 15:30.

Продолжительность: 1 час 47 минут.

«ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ», РИДЛИ СКОТТ

Что за фильм. Кажется, Ридли Скотт наконец смог высказать все, что ему не давали (продюсеры, обстоятельства, технологии), – и сделал из «Чужого» экзистенциальный ужас вместо банального космического хоррора. Вдобавок ко всему это еще и притча о сверхчеловеке, вот только в этой роли выступает андроид, который «не тварь дрожащая». И, когда корабль «Завет» опускается на заброшенную планету (к слову, родину таинственных Инженеров), прилетевших ожидает рукотворный ад…

Зачем смотреть. Жуткий и пугающий фильм с реалистичными ксено- и неоморфами из оживших кошмаров Гигера – разве этого недостаточно, чтобы зимним вечером испытать свои нервы? Безупречный визуальный ряд плюс выдающаяся актерская игра Майкла Фассбендера.

Остается добавить, что «Чужой: Завет» слишком глубок для обычного ужастика (уже в «Прометее» были видны зачатки этой бездны) и слишком выделяется из всей франшизы. По-настоящему философский фильм про бунт создания против собственного создателя.

Начало сеанса: 17:30.

Продолжительность: 2 часа 2 минуты.

«УДАЧА ЛОГАНА», СТИВЕН СОДЕРБЕРГ

Что за фильм. Интеллектуальная комедия про дерзкое ограбление, одинаково хорошо подходящая эстетам и непритязательным зрителям. Уволенный работяга Джимми Логан вместе с братом-барменом решают ограбить стадион мегапопулярных гонок NASCAR. Для этого им нужно вытащить из тюрьмы крутого грабителя-пироманьяка. Короче: два брата, три руки на двоих (бармен ведь однорукий) и один Джо Бабах (тот самый пироман)!

Зачем смотреть. Затем, что это новый фильм Стивена Содерберга, который подарил нам «Секс, ложь и видео», «Трафик», «Больницу Никербокер» (ну и друзей Оушена заодно). Чтобы не зависеть от продюсеров, Содерберг собрал деньги на фильм через предпродажи для ТВ и стриминговых сервисов типа Netflix.

Еще одна причина смотреть «Логанов» – это Ченнинг Татум (отлично изображает тупняк), Адам Драйвер (руку потерял не в «Звездных войнах», ха-ха!), Райли Кио (звезда «Девушки по вызову») и Дэниел Крейг с пергидрольным ежиком. Актерская команда просто огонь!

Начало сеанса: 19:45

Продолжительность: 1 час 58 минут.

«ОНО», АНДРЕС МУСКЕТТИ

Что за фильм. Смелая попытка экранизировать один из лучших романов великолепного Стивена Кинга от режиссера, имеющего в обойме лишь один полнометражный фильм. И на удивление попытку можно считать успешной (даже не сравнивая с первой экранизацией 1990 года). В маленьком американском городке Дерри долгие годы происходят страшные вещи: пропадают маленькие дети, но жители как будто забывают об этом. Когда маленький Джордж Денборо погибает страшной смертью во время ливня, его старший брат Билл с друзьями из «Клуба неудачников» начинают опасное расследование.

Зачем смотреть. «Оно» расскажет вам про древнее зло – и это, по сути, универсальная история, понятная детям и взрослым. При этом история очень жуткая, пугающая и одновременно увлекательная. Можно смело сказать, что «Оно» – лучший хоррор 2017 года.

Нельзя не отметить хорошую игру молодых актеров: особенно Джейдена Либенера (Билл Денборо) и Финн Вулфхард (Ричи Тозиер). И, разумеется, ужасающе хорош Билл Скарсгорд – Пеннивайз, Танцующий клоун.

Начало сеанса: 22:00

Продолжительность: 2 часа 15 минут.