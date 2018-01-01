Фотофакт: Новогодний салют в укутанном туманом Минске 2 1.01.2018, 10:49

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Погода в этом году была необычной, хотя весело встретить Новый год это не помешало.

Ночью город традиционно превратился в площадку для празднования, а «эпицентром» веселья стала площадка у Дворца спорта. Музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу продлилось около 15 минут, однако из-за тумана салют было видно не слишком хорошо. Но ведь главное совсем не это, пишет onliner.by.

Всего в Минске работали 22 открытые праздничные площадки. Белорусские артисты пели новогодние и рождественские песни, на улицах работали ярмарочные ряды. Гуляния закончились к четырем утра.